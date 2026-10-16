Ο Ζαχαρίας Γιακουμής νέος επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Ελλάδα

Ο Ζαχαρίας Γιακουμής αναλαμβάνει από σήμερα (16/10) την ηγεσία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας παράλληλα τον ρόλο του επίσημου εκπροσώπου του θεσμικού οργάνου στη χώρα, υπό την πολιτική ευθύνη της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ελληνική και κυπριακή υπηκοότητα, ο νέος επικεφαλής διαθέτει 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σημαντική εξειδίκευση στη διοίκηση, την επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων, την πολιτική προστασία, τις εξωτερικές υποθέσεις, τις διαθεσμικές σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις.

Από το 2023 έως το 2026, διετέλεσε επικεφαλής της μονάδας επικοινωνίας στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ ECHO). Σε προηγούμενο στάδιο της σταδιοδρομίας του, εργάστηκε ως βοηθός πολιτικής του γενικού διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας, ενώ από το 2014 έως το 2019 υπήρξε μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του τότε επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2014, είχε εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου υπηρέτησε από το 2006 έως το 2014.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο Ζαχαρίας Γιακουμής δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ηγεσία της Αντιπροσωπείας με ιδιαίτερη τιμή και υψηλό αίσθημα ευθύνης, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την πορεία και το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη της νέας ηγεσίας, σε συνεργασία με το προσωπικό της Αντιπροσωπείας, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις ελληνικές αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και την κοινωνία των πολιτών, είναι να ενισχυθεί η σύνδεση της Ευρώπης με τους Έλληνες πολίτες. Παράλληλα, στόχος είναι να προβληθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλει η Αντιπροσωπεία ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές να αποκτούν απτό αντίκρισμα στην καθημερινότητα, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες και ουσιαστικά αποτελέσματα για όλους.