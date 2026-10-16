Πειραιάς: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από συρμό του τραμ

Κατέληξε νωρίτερα σήμερα (16/10) μια γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από συρμό του τραμ το μεσημέρι στον Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο συρμός παρέσυρε την πεζή, η οποία βρισκόταν στις γραμμές του τραμ.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα. Στη συνέχεια, η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης, χωρίς τελικά ωστόσο να καταφέρουν να την κρατήσουν στη ζωή.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.