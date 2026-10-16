«The Final Countdown»: Το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος στην Αθήνα στις 23 και 24 Οκτωβρίου 

Στις 23 και 24 Οκτωβρίου, πολιτικοί ηγέτες και υπερασπιστές της ελευθερίας από όλο τον κόσμο συναντώνται στη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Με τη συμμετοχή των Φρανσουά Μπαϊρού, Σάντρο Γκότσι, του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, της Νίρα Τάντεν και σημαντικών εκπροσώπων του αγώνα για τη Δημοκρατία από όλο τον κόσμο.

Πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια, η Δημοκρατία γεννήθηκε στην Αθήνα. Σήμερα, σε μια εποχή που ο αυταρχισμός κερδίζει έδαφος, οι θεμελιώδεις ελευθερίες απειλούνται και η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του ίδιου της του μέλλοντος, οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες επιστρέφουν στην ελληνική πρωτεύουσα για να αναλάβουν μια νέα πολιτική πρωτοβουλία.

«The Final Countdown – It's Time for Europe» είναι το κεντρικό σύνθημα του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (EDP), που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 23 και 24 Οκτωβρίου. Το μήνυμά του είναι σαφές: ο χρόνος για δισταγμούς και διχασμούς τελειώνει. Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει αν θα διαμορφώσει η ίδια το μέλλον της ή αν θα αφήσει άλλους να το καθορίσουν.

Υπό την ηγεσία του Προέδρου του EDP, Φρανσουά Μπαϊρού, και του Γενικού Γραμματέα, Σάντρο Γκότσι, το Συνέδριο θα συγκεντρώσει πολιτικούς ηγέτες, βουλευτές και εξέχουσες προσωπικότητες που αγωνίζονται για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατικής οικογένειας και η δημιουργία μιας παγκόσμιας συμμαχίας δημοκρατικών δυνάμεων, με κοινές αξίες το κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τη φιλελεύθερη δημοκρατία.

Το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου θα είναι αφιερωμένο στις καταστατικές εργασίες του Συνεδρίου, με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων των κομμάτων-μελών του EDP. Η κορυφαία στιγμή θα είναι η ανοιχτή εκδήλωση του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Ilisian, με διεθνείς ομιλητές, πολιτικές συζητήσεις και προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που αγωνίζονται για τη Δημοκρατία.

Η δημόσια εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη, επικεφαλής του ελληνικού κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, το οποίο φιλοξενεί το Συνέδριο. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας τη διεθνή σημασία της συνάντησης και τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ευρώπη στην υπεράσπιση της Δημοκρατίας και στη διαμόρφωση του μέλλοντός της.

Η πρώτη θεματική συζήτηση, «Fighters for Freedoms – Μαχητές της Ελευθερίας», με συντονίστρια την Πίνα Πιτσιέρνο, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα δώσει τον λόγο σε ανθρώπους που έχουν βιώσει από πρώτο χέρι την πολιτική καταστολή και την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η Άννα Βικτόρια Πολιτκόφσκαγια, κόρη της Ρωσίδας δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε το 2006· η Τζεουέρ Ιλχάμ, Ουιγούρα-Αμερικανίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αγωνίζεται για την απελευθέρωση του πατέρα της, Ιλχάμ Τοχτί, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στην Κίνα· και η Σερβίν Χαραβί, Ιταλοϊρανή δικηγόρος και υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ενεργό συμμετοχή στο κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία, με την παρέμβαση της Ολεξάντρα Ρομάντσοβα, Εκτελεστικής Διευθύντριας του Κέντρου Πολιτικών Ελευθεριών, της ουκρανικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2022. Το έργο της έχει συμβάλει καθοριστικά στην καταγραφή παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταγγελλόμενων εγκλημάτων πολέμου κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Η δεύτερη θεματική συζήτηση, «Defending Democracy: Global Alliance of Democrats – Υπερασπίζοντας τη Δημοκρατία: Μια Παγκόσμια Συμμαχία Δημοκρατών», με συντονιστή τον Γερμανό ευρωβουλευτή Λούκας Ζίπερ, θα διευρύνει τη συζήτηση στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δημοκρατία. Θα συμμετάσχουν ο Μάικλ Τσεν, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (DPP) της Ταϊβάν· η Σούντα Ραμακρίσναν, Ινδή βουλευτής του Ινδικού Εθνικού Κογκρέσου· και ο Ρίτσαρντ Γουαλακίρα, ακτιβιστής υπέρ της Δημοκρατίας με καταγωγή από την Ουγκάντα, συνιδρυτής του New Freedom Foundation και μέλος του προγράμματος ηγεσίας του Ιδρύματος Ομπάμα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις αυταρχικές απειλές και στην ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των δημοκρατικών δυνάμεων.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον θα στραφεί στην Αλβανία, με την παρέμβαση της Μαριάνα Κοτσέκου, νεαρής ανεξάρτητης βουλεύτριας που αποχώρησε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα λόγω διαφωνιών με τις κυβερνητικές πολιτικές. Έχει αναδειχθεί σε μία από τις φωνές του κινήματος Flamingos, θέτοντας ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση της γης, τα αναπτυξιακά έργα και τη διαφάνεια.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Συνέδριο θα φιλοξενήσει επίσης τη Νίρα Τάντεν, πρώην ανώτερη σύμβουλο του Προέδρου Τζο Μπάιντεν και σημαντική προσωπικότητα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Θα μιλήσει για τις προοπτικές της αμερικανικής Δημοκρατίας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, τις διατλαντικές σχέσεις και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρωινή εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις κεντρικές ομιλίες του Σάντρο Γκότσι και του Φρανσουά Μπαϊρού, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος: μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, ικανή να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, να ενισχύει την οικονομική ανταγωνιστικότητα και να φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της.

Η επιστροφή στην Αθήνα υπενθυμίζει ότι η Δημοκρατία δεν είναι μια κληρονομιά που μπορούμε να θεωρούμε δεδομένη, αλλά μια κατάκτηση που κάθε γενιά οφείλει να υπερασπίζεται και να ανανεώνει.

Η αντίστροφη μέτρηση δεν αφορά το τέλος της Ευρώπης. Αφορά τον χρόνο που εξαντλείται για να ληφθούν οι αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της. Αυτό είναι το μήνυμα που το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα θέλει να στείλει από τη γενέτειρα της Δημοκρατίας.

Συμμετοχή και εγγραφές

Η ανοιχτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, από τις 09:45 έως τις 13:00, στο ξενοδοχείο Ilisian, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προηγούμενη εγγραφή.

Εγγραφές: https://www.eventbrite.be/e/the-final-countdown-edp-edp-congress-athens-tickets-2003062064556?aff=oddtdtcreator

Επικοινωνία για τα ΜΜΕ

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP)

Alessio De Giorgi – Επικεφαλής Επικοινωνίας

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