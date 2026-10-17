Γκράβα: Έως τη Δευτέρα (19/10) οι έλεγχοι για πιθανή διαρροή αερίου - Στο τραπέζι αλλαγή συστήματος θέρμανσης

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη διαρροής.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από το πρωί και περιλαμβάνουν μετρήσεις στο εσωτερικό των σχολικών κτιρίων. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα, οπότε θα υπάρχουν σαφέστερα συμπεράσματα σχετικά με τα ευρήματα των ειδικών.

Την ίδια ώρα, επανεξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής του συστήματος θέρμανσης και ψύξης των σχολείων, με την αντικατάσταση του φυσικού αερίου από ηλεκτρικές μονάδες κλιματισμού που θα καλύπτουν τόσο τις ανάγκες θέρμανσης όσο και ψύξης των χώρων.

Σύμφωνα με πηγές του Δήμου Αθηναίων, το αρχικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης υπολογίζεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Δήμος έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Κτιριακές Υποδομές, αποστέλλοντας δύο σχετικές επιστολές.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς η ολοκλήρωση των ελέγχων και οι αποφάσεις των αρμόδιων φορέων θα καθορίσουν και το χρονοδιάγραμμα επιστροφής των μαθητών στις σχολικές αίθουσες. Μέχρι να υπάρξουν νεότερα δεδομένα, τα μαθήματα συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

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