Κυψέλη: Ξεκινούν οι επισκευές στα διαμερίσματα που υπέστησαν φθορές από τον Μετροπόντικα

Ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση ζημιών σε διαμερίσματα της Κυψέλης, στην περιοχή από την οποία διέρχεται ο μετροπόντικας για την κατασκευή της νέας γραμμής του Μετρό, καθώς οι ενδιάμεσες εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προσδιορίζουν τα κτίρια στα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα εργασίες επισκευής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι έλεγχοι αφορούν 20 κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής των εργασιών. Οι εκθέσεις καταγράφουν τις περιπτώσεις στις οποίες κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις, ενώ η κατασκευάστρια κοινοπραξία έχει δηλώσει ότι έχει εξασφαλίσει επαρκή αριθμό συνεργείων για την έναρξη των εργασιών.

Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών αναλαμβάνει η κοινοπραξία, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεών της.

Από τον Μάιο έως σήμερα, έχουν ήδη επισκευαστεί 18 διαμερίσματα σε τρεις πολυκατοικίες. Οι ζημιές που αντιμετωπίστηκαν περιλάμβαναν ρηγματώσεις στην τοιχοποιία και άλλες φθορές, μεταξύ των οποίων προβλήματα σε αρμογές εξοπλισμού. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος του άξονα από την πλατεία Κυψέλης, στην οδό Σπετσών και έως τη συμβολή της με την οδό Ζακύνθου.

Παράλληλα, μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM εντείνουν την ενημέρωση των κατοίκων, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα διαμερίσματα και να προχωρήσουν οι αναγκαίες εργασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικός αριθμός διαμερισμάτων παραμένει κλειστός, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες ή τους ενοίκους.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που προβλέπονται στις ενδιάμεσες εκθέσεις, θα έχει προχωρήσει η αποκατάσταση των καταγεγραμμένων φθορών. Η κατάσταση των κτιρίων και η παλαιότητά τους καθιστούν σημαντική την προσεκτική αξιολόγηση των απαιτούμενων εργασιών, χωρίς να προδικάζεται το αποτέλεσμα πριν από την ολοκλήρωση των επισκευών και των σχετικών ελέγχων.