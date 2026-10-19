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Δύο ναυάγια σε Σάμο και Λέσβο μέσα σε λίγες ώρες: 12 νεκροί μετανάστες
Ειδήσεις
09:59 - 19 Οκτ 2026

Δύο ναυάγια σε Σάμο και Λέσβο μέσα σε λίγες ώρες: 12 νεκροί μετανάστες

Reporter.gr Newsroom

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Δύο ναυάγια με τραγικό απολογισμό 12 νεκρούς ανθρώπους σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών από το βράδυ της Κυριακής (18/10) στο ΒΑ Αιγαίο, ανοιχτά της Λέσβου και της Σάμου.  

Πιο αναλυτικά, έξι μετανάστες – μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος – ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα νότια της Αγριελιάς Λέσβου, μετά από σύγκρουση ταχύπλοου που μετέφερε αλλοδαπούς με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, όταν το ταχύπλοο πραγματοποιούσε ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την πλώρη στην αριστερή πλευρά του σκάφους του λιμενικού.

Κατά την ίδια ενημέρωση, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 3,5 ναυτικών μιλίων νότια της Αγριελιάς Λέσβου.

Από τη σύγκρουση φέρεται να έπεσαν στη θάλασσα ορισμένοι από τους επιβαίνοντες· έξι από αυτούς, τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος, σκοτώθηκαν, ενώ ακόμη οκτώ άτομα διασώθηκαν: τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά.

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Οι οκτώ διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Αμέσως κινητοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με δηλώσεις των διασωθέντων στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα παράκτιο περιπολικό και τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή έσπευσε, επίσης, ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη ενός 37χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος ήταν μεταξύ των διασωθέντων και φέρεται να είχε αναλάβει τη διακίνηση των υπόλοιπων αλλοδαπών.

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Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Έξι ακόμη νεκροί και ανοιχτά της Σάμου

Λίγες ώρες μετά την τραγωδία στη Λέσβο, το πρωί της Δευτέρας (19/10), ένας ακόμη ναυάγιο με επίσης έξι θύματα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, το σκάφος εντοπίστηκε βόρεια της Σάμου και μετά από απότομο ελιγμό, ανετράπη με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό οι επιβαίνοντες.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 14 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις τους βρέθηκαν 6 μετανάστες.

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Κικίλιας: Στυγνοί εγκληματίες οι διακινητές

Τη βαθιά θλίψη και την οργή του για την τραγωδία που σημειώθηκε ανοιχτά της Αγριελιάς στη Λέσβο, με απολογισμό τον θάνατο έξι αλλοδαπών μετά τη σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.

«Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου μας γεμίζει θλίψη και οργή», ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ναυτιλίας, αποδίδοντας τον θάνατο των έξι ανθρώπων στην εγκληματική δράση των διακινητών.

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Αναφερόμενος στις συνθήκες του περιστατικού, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ταχύπλοο του φερόμενου ως διακινητή προσέκρουσε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, διευκρινίζοντας ότι οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης εξακολουθούν να διερευνώνται.

«Μηδενική ανοχή στους διακινητές», υπογράμμισε αναφερόμενος στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, κάνοντας λόγο για «στυγνούς εγκληματίες που, προκειμένου να θησαυρίσουν, δεν διστάζουν να οδηγούν ακόμη και στον θάνατο απελπισμένους ανθρώπους, οικογένειες και αθώα παιδιά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm8j5neat96x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 10:32
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