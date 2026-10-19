ΕΣΑμεΑ: Καταγγέλλει συστηματικές ελλείψεις προσβασιμότητας σε δημόσια κτίρια και πολιτιστικούς χώρους

«Η προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών. Στη χώρα μας, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, οι γονείς με καροτσάκια κ.λπ. παραμένουν συνεχή, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια» σημειώνει σήμερα (19/10) σε σχετική της ανακοίνωση η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση:

«Στην υπηρεσία της Ε.Σ.Α.μεΑ. «Διεκδικούμε Μαζί» καταφθάνουν συνεχώς καταγγελίες και διαμαρτυρίες για ζητήματα προσβασιμότητας. Παράλληλα, οι περιφερειακές οργανώσεις και τα σωματεία μας σε όλη τη χώρα αγωνίζονται για τη δημιουργία ενός καλύτερου, φιλόξενου και προσβάσιμου περιβάλλοντος για όλους.

Μόνο το τελευταίο διάστημα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. δέχθηκε διαμαρτυρίες από τη Χίο, την Πάτρα και τον Πειραιά και προέβη σε διαβήματα προς τους αρμόδιους φορείς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία διαμαρτύρεται για την έλλειψη προσβασιμότητας σε τρία δημόσια κτίρια: το Πρωτοδικείο Χίου, το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και το Επιμελητήριο Χίου. Και τα τρία κτίρια παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις προσβασιμότητας, όπως δυσπρόσιτες εισόδους και ανεπαρκείς υποδομές, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ή ακόμη και να καθίσταται αδύνατη η αυτόνομη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Ο Σύλλογος καλεί τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Δήμο Χίου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα κτιριακά έργα, καθώς και τις διοικήσεις της Εθνικής Τράπεζας και του Επιμελητηρίου Χίου, να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.) διαμαρτύρεται για τα προβλήματα προσβασιμότητας στον χώρο του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών, ενός εμβληματικού πολιτιστικού χώρου της πόλης, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης. Ειδικότερα, το υφιστάμενο αναβατόριο είναι ακατάλληλο για χρήστες ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων, ενώ απουσιάζει οδηγός όδευσης τυφλών από την είσοδο του προαύλιου χώρου έως την είσοδο του Ωδείου. Η σοβαρότητα των προβλημάτων αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, όταν άτομο με κινητική αναπηρία αναγκάστηκε να μεταφερθεί στα χέρια από τρίτους, καθώς το αναβατόριο δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το ηλεκτρικό αμαξίδιό του. Επιπλέον, η απουσία κατάλληλων θέσεων στον κύριο χώρο των θεατών είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από την ισότιμη συμμετοχή στην εκδήλωση μαζί με το υπόλοιπο κοινό και τους συνοδούς του.

Στην υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» καταγγέλθηκαν επίσης προβλήματα προσβασιμότητας στο κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης Επισκευών, Συντηρήσεων και Αυτεπιστασίας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς, καθώς και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Πειραιά, στη λεωφόρο Θηβών 50.

Η προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και υποχρέωση που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καλεί τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την άρση των εμποδίων και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών».