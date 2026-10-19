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Φωτιά σε δασική έκταση στη Θεσπρωτία - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Ειδήσεις
16:22 - 19 Οκτ 2026

Φωτιά σε δασική έκταση στη Θεσπρωτία - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Reporter.gr Newsroom

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Πυρκαγιά σε δασική περιοχή στη Φανερωμένη Θεσπρωτίας εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10), θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο επίγειες όσο και εναέριες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε την ειδοποίηση για τη φωτιά περίπου στις 14:10. Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 26 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία συνδράμουν από αέρος το έργο των επίγειων δυνάμεων. Παράλληλα, τη συνδρομή του στην επιχείρηση παρέχει ο Δήμος Φιλιατών, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των προσπαθειών κατάσβεσης.

Την ίδια στιγμή, στο σημείο έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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