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ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ : Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Προσέγγιζαν ανηλίκους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών
Ειδήσεις
19:57 - 19 Οκτ 2026

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ : Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Προσέγγιζαν ανηλίκους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών

Reporter.gr Newsroom

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Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τα μέλη του οποίου προσέγγιζαν μεταξύ άλλων και ανηλίκους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας, εξάρθρωσε το ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης και 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Μέσω εφαρμογών όπως το Telegram, που χρησιμοποιούνται ευρέως από νέους, τα μέλη του κυκλώματος έδιναν οδηγίες για την προμήθεια διαφόρων ναρκωτικών ουσιών και για την πληρωμή τους σε κρυπτονομίσματα. Το κύκλωμα διέθετε οργανωμένη υποδομή: είχε κατανείμει περιοχές δράσης, εξυπηρετούσε άμεσα όσους ζητούσαν παράδοση και χρησιμοποιούσε συνωμοτικές μεθόδους απόκρυψης, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για να αποφεύγει την παρακολούθηση.

Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη και βασίστηκε σε ειδική ανάλυση του προφίλ των εμπλεκομένων. Σε πρώτη φάση συνελήφθη ένας 18χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης. Στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικών ανακριτικών πράξεων, και συγκεκριμένα της ανακριτικής διείσδυσης, στελέχη των Ομάδων ΔΕΟΣ παρουσιάστηκαν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές και συνέλαβαν δύο ακόμη ημεδαπά μέλη του κυκλώματος, ηλικίας 25 και 30 ετών. Κατασχέθηκαν συνολικά 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων, όπου εντοπίστηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ άλλων ζυγαριά ακριβείας και συσκευή πληρωμής με κρυπτονομίσματα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση των υπόλοιπων πυρήνων της οργάνωσης.

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