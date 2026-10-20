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Ξυλοδαρμός 12χρονου στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» – Ταυτοποιήθηκαν τρεις συνομήλικοί του
Ειδήσεις
09:44 - 20 Οκτ 2026

Ξυλοδαρμός 12χρονου στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» – Ταυτοποιήθηκαν τρεις συνομήλικοί του

Reporter.gr Newsroom

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Τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ένας 12χρονος το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός», στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.  

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, οι τρεις ταυτοποιημένοι είναι συνομήλικοι του 12χρονου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ανηλίκου, η οποία πρόκειται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι ανήλικοι φέρονται να άσκησαν σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Κατά την πτώση που ακολούθησε, ο 12χρονος χτύπησε το κεφάλι του σε καγκελόπορτα.

Από την έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Παύλου Μελά προέκυψε ότι πίσω από το περιστατικό φαίνεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές.

Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

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