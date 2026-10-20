Ξυλοδαρμός 12χρονου στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» – Ταυτοποιήθηκαν τρεις συνομήλικοί του

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, οι τρεις ταυτοποιημένοι είναι συνομήλικοι του 12χρονου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ανηλίκου, η οποία πρόκειται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι ανήλικοι φέρονται να άσκησαν σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Κατά την πτώση που ακολούθησε, ο 12χρονος χτύπησε το κεφάλι του σε καγκελόπορτα.

Από την έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Παύλου Μελά προέκυψε ότι πίσω από το περιστατικό φαίνεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές.

Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.