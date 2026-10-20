Σύνταγμα: Φοιτητές στήνουν «κατασκήνωση διαμαρτυρίας» για κόστος σπουδών και στέγασης - Αύριο το μαθητικό συλλαλητήριο

Η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός διημέρου δράσεων, με τη συνέχεια να δίνεται αύριο, Τετάρτη, από τους μαθητές. Η συντονιστική επιτροπή μαθητών (mathites.gr) έχει απευθύνει κάλεσμα για συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια, από όπου προγραμματίζεται πορεία προς τη Βουλή. Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης είναι: «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία».
Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΔΟΕ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ η ΟΛΜΕ έχει αποφασίσει στάσεις εργασίας, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις τοπικών ΕΛΜΕ, μετατρέπονται σε 24ωρες απεργίες.
Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας και καλεί τους εργαζομένους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια.
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