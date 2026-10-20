Σύνταγμα: Φοιτητές στήνουν «κατασκήνωση διαμαρτυρίας» για κόστος σπουδών και στέγασης - Αύριο το μαθητικό συλλαλητήριο

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι συμμετέχοντες στήνουν νέα κατασκήνωση διαμαρτυρίας. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το υψηλό, όπως το χαρακτηρίζουν, κόστος των σπουδών και της στέγασης, διεκδικώντας άμεσα μέτρα στήριξης της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός διημέρου δράσεων, με τη συνέχεια να δίνεται αύριο, Τετάρτη, από τους μαθητές. Η συντονιστική επιτροπή μαθητών (mathites.gr) έχει απευθύνει κάλεσμα για συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια, από όπου προγραμματίζεται πορεία προς τη Βουλή. Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης είναι: «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία».

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΔΟΕ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ η ΟΛΜΕ έχει αποφασίσει στάσεις εργασίας, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις τοπικών ΕΛΜΕ, μετατρέπονται σε 24ωρες απεργίες.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας και καλεί τους εργαζομένους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια.

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