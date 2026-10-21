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Κολωνός: Δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες τραυματίες από έκρηξη μηχανισμού
Ειδήσεις
16:44 - 21 Οκτ 2026

Κολωνός: Δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες τραυματίες από έκρηξη μηχανισμού

Reporter.gr Newsroom

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10), μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο επί της οδού Ακαδημίας Πλάτωνος 107, στον Κολωνό.

Ειδικότερα, συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά πριν από τις 16:00, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία ατόμου, το οποίο δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες και επιθυμεί να τις παραδώσει στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Ασφάλειας. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα, ο ύποπτος ενεργοποίησε εκρηκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν σοβαρά δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί ομάδα της ΟΠΚΕ και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 16:44
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