ΕΣΗΕΑ και ΔΟΔ στο πλευρό των Τούρκων συναδέλφων

Με αφορμή το ψήφισμα που ενέκρινε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους συναδέλφους της Τουρκίας και στηρίζει τον αγώνα τους για την προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου, της συντακτικής ανεξαρτησίας και του δικαιώματος των πολιτών στην ενημέρωση.

Ακολουθεί η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία:

«Τουρκία: Η ΔΟΔ εγκρίνει ψήφισμα υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και κατά της λογοκρισίας

Κατά τη διαδικτυακή συνεδρίασή της στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2026, η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους δημοσιογράφους, τα συνδικάτα και τις επαγγελματικές οργανώσεις στην Τουρκία στον αγώνα τους κατά της λογοκρισίας, του εκφοβισμού και της ποινικοποίησης της δημοσιογραφίας. Το ψήφισμα έλαβε επίσης της στήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΕΟΔ).

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αυξανόμενη καταστολή της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας στην Τουρκία, η οποία περιλαμβάνει φυλακίσεις και διώξεις δημοσιογράφων, περιορισμούς στα ΜΜΕ, τον διορισμό επιτρόπων από την κυβέρνηση σε οργανισμούς Μέσων Ενημέρωσης και τον αποκλεισμό λογαριασμών δημοσιογράφων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το θεμελιώδες δικαίωμα των δημοσιογράφων να ενημερώνουν ελεύθερα, να ερευνούν ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και να ασκούν έλεγχο σε όσους κατέχουν την εξουσία χωρίς εκφοβισμό, λογοκρισία ή ποινικές διώξεις για τη νόμιμη άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων

Την κοινή έκκληση των επαγγελματικών οργανώσεων των Τούρκων δημοσιογράφων για τη διοργάνωση πανεθνικών διαδηλώσεων στις 24 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον διορισμό επιτρόπου στον τηλεοπτικό σταθμό TELE 1

Αποφασίζει:

Πρώτον: Να εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τους δημοσιογράφους, τα συνδικάτα τους και τις επαγγελματικές οργανώσεις στην Τουρκία, στον αγώνα τους κατά της λογοκρισίας, του εκφοβισμού και της ποινικοποίησης της δημοσιογραφίας.

Δεύτερον: Να καταδικάσει απερίφραστα κάθε μορφή καταστολής που στρέφεται εναντίον των ανεξάρτητων Μέσων Ενημέρωσης και να απαιτήσει την απελευθέρωση των δημοσιογράφων που τελούν υπό κράτηση αποκλειστικά και μόνο επειδή ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα.

Τρίτον: Να στηρίξει την πανεθνική κινητοποίηση που διοργανώνουν οι οργανώσεις των Τούρκων δημοσιογράφων στις 24 Οκτωβρίου 2026, καθώς και τα νόμιμα αιτήματά τους για την ελευθερία του Τύπου, τη συντακτική ανεξαρτησία και το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση.

Τέταρτον: Να καλέσει τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου και να τερματίσουν τη δικαστική παρενόχληση, τους αυθαίρετους περιορισμούς και τις πολιτικές παρεμβάσεις στα Μέσα Ενημέρωσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) τονίζει εκ νέου ότι η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα, η ελευθερία του Τύπου δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και το δικαίωμα στην ενημέρωση δεν πρέπει να αποστερείται από τους πολίτες».