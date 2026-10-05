Στο νέο κατάστημα θα στεγαστεί οίκος πολυτελείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρείας για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα του premium και luxury retail. Η ανωτέρω μίσθωση εντάσσεται στην κύρια σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και της «PICAR Α.Ε.».
18:31 - 05 Οκτ 2026
ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Μίσθωση νέου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο City Link
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Η «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» ανακοινώνει τη μίσθωση νέου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο City Link, επί της οδού Βουκουρεστίου, συνολικής επιφάνειας 48 τ.μ., συμπεριλαμβανομένου του αποθηκευτικού χώρου.