Πετρόπουλος: Εξαγορά της Ισμαήλος έναντι €21 εκατ. – Στα €124,35 εκατ. ο τζίρος της δραστηριότητας

Η Εξαγορά εντάσσεται στην στρατηγική επέκτασης της Εταιρείας στον τομέα της λιανικής εμπορίας και παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) οχημάτων. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας Εξαγοράς ως και η ίδια η πραγματοποίησή της τελούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. επιτυχούς ολοκλήρωσης του υλοποιούμενου οικονομικού και νομικού ελέγχου της παραπάνω εταιρείας και της θυγατρικής της, β. λήψης όλων των απαιτούμενων συναινέσεων και εγκρίσεων, περιλαμβανομένης της λήψης συναίνεσης των προμηθευτών των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και γ. υπό την αίρεση της λήψης της τυχόν απαιτούμενης εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η αξία της Εξαγοράς έχει εκτιμηθεί στα είκοσι ένα εκατομμύρια Ευρώ (21 εκ. €), υπό την επιφύλαξη των τυχόν ευρημάτων του ως άνω ελέγχου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου θα καθορισθεί και ο ακριβής τρόπος πραγματοποίησης της Εξαγοράς.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.