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ΣΕΒ Skills4Jobs: Δύο νέα προγράμματα για Χειριστές Μηχανών Παραγωγής στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία
Επιχειρήσεις
12:52 - 14 Οκτ 2026

ΣΕΒ Skills4Jobs: Δύο νέα προγράμματα για Χειριστές Μηχανών Παραγωγής στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία

Reporter.gr Newsroom

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Με δύο νέα προγράμματα για Χειριστές Μηχανών Παραγωγής στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία συνεχίζεται η πρωτοβουλία Skills4Jobs του ΣΕΒ, που συνδέει νέους αποφοίτους με επιχειρήσεις που αναζητούν καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το Skills4Jobs γεφυρώνει στην πράξη το χάσμα μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των διαθέσιμων δεξιοτήτων. Κάθε πρόγραμμα σχεδιάζεται μαζί με τις επιχειρήσεις, με βάση πραγματικές ανάγκες στελέχωσης, εστιάζει σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση και συνδέει την κατάρτιση με πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης.

Τα δύο νέα προγράμματα είναι:

  1. «Skills4Jobs για Χειριστές Μηχανών Παραγωγής στην Αττική», με πρόγραμμα κατάρτισης 100 διδακτικών ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία στην Αθήνα, από 9 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2026. Περισσότερα & αιτήσεις συμμετοχής έως τις 27 Οκτωβρίου, 2026, εδώ.
  2. «Skills4Jobs για Χειριστές Μηχανών Παραγωγής στην Κεντρική Μακεδονία», με πρόγραμμα κατάρτισης 100 διδακτικών ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία στη Θεσσαλονίκη, από 10 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2026. Περισσότερα & αιτήσεις συμμετοχής έως τις 27 Οκτωβρίου 2026, εδώ.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε νέες και νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών, χωρίς ή με μικρή επαγγελματική εμπειρία, κατά προτεραιότητα αποφοίτους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – και ιδιαίτερα μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων – καθώς και αποφοίτους Γενικού Λυκείου.

Η τεχνική κατάρτιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • ασφάλεια και λειτουργία εξοπλισμού,
  • βιομηχανικούς αυτοματισμούς,
  • ηλεκτρομηχανολογικές γνώσεις,
  • αυτόνομη συντήρηση και troubleshooting,
  • αποδοτικότητα και επαγγελματικές δεξιότητες.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο παραγωγικό περιβάλλον μέσα από επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ, ενώ τα προγράμματα περιλαμβάνουν επίσης:

  • ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων,
  • συμβουλευτική για συνεντεύξεις πρόσληψης, σύνταξη βιογραφικού και δημιουργία προφίλ στο LinkedIn,
  • εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης,
  • γνωριμία με το περιβάλλον της εργασίας,
  • ευκαιρίες απασχόλησης στην ειδικότητα του Χειριστή Μηχανών Παραγωγής σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ στην Αττική και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 27 Οκτωβρίου 2026.

Το Skills4Jobs με μια ματιά

Από το 2022, ο ΣΕΒ υλοποιεί την πρωτοβουλία Skills4Jobs με στόχο να φέρει πιο κοντά την εκπαίδευση, τις ανάγκες των επιχειρήσεων και την απασχόληση.

Μέχρι σήμερα:

  • έχουν ολοκληρωθεί 13 προγράμματα Skills4Jobs,
  • έχουν συμμετάσχει 251 νέες και νέοι,
  • έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 1.916 ώρες εκπαίδευσης,
  • τα βιογραφικά των συμμετεχόντων έχουν προωθηθεί σε περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις,
  • ενώ σε ορισμένα προγράμματα το ποσοστό πρόσληψης των αποφοίτων πλησιάζει το 90%, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη υλοποιηθεί στην Αττική, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Στερεά Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία, σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, όπως ηλεκτρολόγοι-αυτοματιστές, συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τεχνικοί εφαρμογών πληροφορικής.

Τα νέα προγράμματα για Χειριστές Μηχανών Παραγωγής αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας του Skills4Jobs: ξεκινούν από μια πραγματική ανάγκη των επιχειρήσεων, μετατρέπουν την ανάγκη αυτή σε στοχευμένη κατάρτιση και δημιουργούν για τους συμμετέχοντες προοπτικές άμεσης επαγγελματικής ένταξης και εξέλιξης.

Υποστηρικτής των δύο νέων προγραμμάτων είναι η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative – THI). Η THI είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενώνει Έλληνες και Φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, κινητοποιώντας πόρους και συνεργασίες για το μέλλον της Ελλάδας. Από την ίδρυσή του το 2012, στηρίζει προγράμματα που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας ευκαιρίες και συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία της χώρας.

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