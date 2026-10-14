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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 1,2% οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο
Επιχειρήσεις
13:03 - 14 Οκτ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 1,2% οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom

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Αύξηση 1,2% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο οι πρώτες κυκλοφορίες αυτοκινήτων στη χώρα, με 21.902 οχήματα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc, που έφτασαν τις 7.660, αυξημένες κατά 6,8%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.902 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού, έναντι 21.642 τον Σεπτέμβριο του 2025. Την αντίστοιχη περυσινή περίοδο η άνοδος σε σχέση με το 2024 είχε φτάσει το 20,7%. Τα καινούργια οχήματα ανήλθαν σε 13.975, από 13.412 πέρυσι, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 4,2%.

Στο εννεάμηνο, οι πρώτες κυκλοφορίες αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) διαμορφώθηκαν σε 206.183, από 200.034 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με άνοδο 3,1%. Ένα χρόνο πριν, η αύξηση του εννεαμήνου σε σχέση με το 2024 ήταν 4,9%. Τα καινούργια αυτοκίνητα έφτασαν τα 124.490, έναντι 121.237 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 2,7%.

Μοτοσυκλέτες

Στις μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού), οι πρώτες κυκλοφορίες τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 7.660, από 7.172 τον ίδιο μήνα του 2025, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 6,8%. Πέρυσι, την ίδια περίοδο, είχε καταγραφεί πτώση 8,8% σε σχέση με το 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες έφτασαν τις 7.460, από 6.905, με άνοδο 8%.

Στο εννεάμηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 71.072 μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού), έναντι 68.671 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με αύξηση 3,5%. Στο εννεάμηνο του 2025 η άνοδος σε σχέση με το 2024 ήταν 3,6%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες διαμορφώθηκαν σε 68.026, από 65.739 πέρυσι, αυξημένες επίσης κατά 3,5%.

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