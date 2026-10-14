ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή αύξηση 8,5% στον επιχειρηματικό τζίρο τον Αύγουστο

Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Αυγούστου 2026.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2026 ανήλθε σε 36.035.188 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, που είχε ανέλθει σε 33.215.219 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία, κατά 22,2%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 15,3%.