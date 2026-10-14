Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Δημοσιονομική πειθαρχία και παραγωγικές επενδύσεις για τη θωράκιση της οικονομίας

Την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, αποφυγής των λαθών του παρελθόντος και ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων ανέδειξε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον επικεφαλής της EY, Γιώργο Παπάζογλου.

Όπως υπογράμμισε, η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες που περιορίζουν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε ως προτεραιότητες τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, την πολιτική σταθερότητα και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί επενδύσεις με ουσιαστική συμβολή στην παραγωγή και την οικονομική δραστηριότητα.

«Να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία»

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να επαναλάβει πρακτικές που οδήγησαν στις δυσκολίες προηγούμενων περιόδων.

«Το πρώτο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική μας πειθαρχία. Πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και να μην επιστρέψουμε στα λάθη του παρελθόντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με το παρελθόν, τονίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης των σημερινών συνθηκών για την ενίσχυση της οικονομίας.

Στην αναφορά του για τη δημοσιονομική κρίση, ο κ. Θεοδωρόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε τα σοβαρότερα προβλήματα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη διέθετε μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης.

«Η Ευρώπη τότε μπορούσε, ενώ τώρα δεν μπορεί. Είμαστε τυχεροί που το πρόβλημα το είχαμε τότε και όχι τώρα», σημείωσε.

Έμφαση στις επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγή

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας και δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Όπως εξήγησε, δεν έχουν όλες οι επενδύσεις την ίδια επίδραση στην οικονομία, καθώς η συμβολή τους εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με την παραγωγή και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

«Πρέπει να επενδύσουμε στην παραγωγή. Ένα data center μπορεί να είναι μια ωραία επένδυση, αλλά η επίδρασή του στην οικονομία σε σχέση με μια παραγωγική επένδυση είναι διαφορετική», ανέφερε.

Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει, σύμφωνα με το σκεπτικό που παρουσίασε, τη σημασία της κατεύθυνσης των επενδυτικών πόρων σε δραστηριότητες που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να διευρύνουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Πολιτική σταθερότητα και επενδυτικό περιβάλλον

Ο κ. Θεοδωρόπουλος συνέδεσε τις οικονομικές προοπτικές της χώρας με την πολιτική σταθερότητα και τη δυνατότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων από τις κυβερνήσεις.

«Πρέπει ως χώρα να φροντίσουμε να έχουμε πολιτική σταθερότητα, να έχουμε κυβερνήσεις που θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Είμαστε στον δρόμο της ανάκαμψης, αλλά δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας», τόνισε.

Ως παράδειγμα των κινδύνων που μπορεί να δημιουργήσουν η πολιτική αβεβαιότητα και η δημοσιονομική επιδείνωση για τις επενδυτικές αποφάσεις, αναφέρθηκε στη Ρουμανία.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει την εικόνα της ως επενδυτικός προορισμός, χωρίς ωστόσο να έχει καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από άλλες ανταγωνιστικές οικονομίες.

«Είμαστε ελκυστικότεροι από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν, αλλά δεν είμαστε οι πιο ελκυστικοί. Είμαστε μια μικρή οικονομία», σημείωσε.

Το επενδυτικό κενό και οι απώλειες της κρίσης

Σημαντικό εμπόδιο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας παραμένει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις που χάθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία εξακολουθούν να επηρεάζουν τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να συγκλίνει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

«Έχουμε επενδυτικό κενό. Έχουν χαθεί πάνω από 100 δισ. ευρώ επενδύσεων. Δεν είμαστε στο κρεβάτι, είμαστε στην ανάρρωση», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί αλλά και την απόσταση που απομένει να καλυφθεί.

Χωροταξικός σχεδιασμός και βιομηχανία

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναφέρθηκε επίσης στα εμπόδια που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την υλοποίηση βιομηχανικών επενδύσεων, δίνοντας έμφαση στο χωροταξικό πλαίσιο.

Όπως σημείωσε, η έλλειψη κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού αποτελούσε επί σειρά ετών σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Ωστόσο, εκτίμησε ότι έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα για την αντιμετώπισή του, μέσα από τη συνεργασία του υπουργείου με τον ΣΕΒ.

«Έγιναν σοβαρά βήματα, σε συνεργασία του υπουργείου με τον ΣΕΒ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προβλέπεται η εκπόνηση 300 τοπικών χωροταξικών σχεδίων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Ελπίζουμε να δημιουργηθούν τοπικά χωροταξικά που θα μπορούν να φιλοξενήσουν βιομηχανία», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας τη σημασία ενός σαφούς πλαισίου που θα διευκολύνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων επενδύσεων.

Οι εκλογές και οι επιχειρηματικές αποφάσεις

Ερωτηθείς για την επίδραση του πολιτικού κύκλου στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κ. Θεοδωρόπουλος αναγνώρισε ότι οι εκλογικές χρονιές αποτελούν παράγοντα που συνυπολογίζουν οι επιχειρήσεις στον σχεδιασμό τους.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι εκλογές δεν μπορούν να αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για τις επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζεται ανεξάρτητα από το εκλογικό ημερολόγιο.

Η τοποθέτησή του εντάσσεται στη γενικότερη επισήμανση για τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, της προβλεψιμότητας και της συνέχειας στον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής.

Η φορολογία και η ανταγωνιστικότητα

Τέλος, αναφορά έκανε και στο ζήτημα της φορολογίας, το οποίο διαχρονικά βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των επιχειρηματικών φορέων.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ εκτίμησε ότι η Ελλάδα έχει πλέον διαμορφώσει ένα ανταγωνιστικό επίπεδο φορολόγησης, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανταγωνισμό με χώρες που εφαρμόζουν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, όπως η Βουλγαρία.