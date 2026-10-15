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Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Θετικά τα μέτρα για τα καύσιμα αλλά δεν αρκούν
Επιχειρήσεις
11:18 - 15 Οκτ 2026

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Θετικά τα μέτρα για τα καύσιμα αλλά δεν αρκούν

Reporter.gr Newsroom

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Τα μέτρα δεν αρκούν, πρόκειται για βαθιά κρίση που απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών ΜμΕ και νοικοκυριών αναφέρει σε δήλωση του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μετά την ανακοίνωση των κυβερνητικών παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων και προσθέτει την ανάγκη μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα και της πίεσης προς την ΕΕ.

Στην δήλωση του ο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου αναφέρει:

«Ανακοινώθηκαν οι νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης και οι επιδοτήσεις που θα ισχύουν έως το τέλος Οκτωβρίου, με στόχο την συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.

Πράγματι, η συνολική μείωση -και από την κρατική επιδότηση και από τα διυλιστήρια- κατά 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο diesel κίνησης, όπως και αυτή κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη καθώς και η αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, μπορούν να δώσουν μία ανακούφιση σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως υποστηρίζει το οικονομικό επιτελείο, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα φτάσει στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο ενώ για όσους συμπολίτες μας δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, η τιμή θα είναι χαμηλότερη.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα προσεγγίσει καν τα 1,13 που έφτανε το πετρέλαιο θέρμανσης την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Γιατί αυτό το νούμερο πρέπει να βλέπουμε και όχι τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή την τιμή του Απριλίου που κανείς δεν έβαζε πετρέλαιο.

Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας. Επικροτούμε την οποιαδήποτε κυβέρνηση όταν εφαρμόζει μέτρα υπέρ των πολλών, γιατί έτσι θα στηριχθούν και πιο αποτελεσματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας.

Κατά τον ίδιο τρόπο όμως δεν διστάζουμε να αναδεικνύουμε σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Όντως η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα διυλιστήρια, επιχειρεί να στηρίξει τους πολίτες και κυρίως τους πιο ευάλωτους. Αρκούν όμως αυτές οι παρεμβάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος;

Η απάντηση είναι όχι. Δεν έχουμε απέναντι μας μία πρόσκαιρη δύσκολη κατάσταση αλλά μία βαθιά κρίση που μπορεί να οδηγήσει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα σε σημαντική συρρίκνωση καθώς θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα αντέξουν όλες οι ΜμΕ τις συνέπειες της ενώ και πάρα πολλά νοικοκυριά θα βρεθούν σε αδιέξοδο αυτόν τον χειμώνα γιατί τα μηνιαία έσοδα δεν θα φτάνουν για να καλύψουν τις τόσες υποχρεώσεις.

Σήμερα η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από τη μείωση, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, του ΕΦΚ στα καύσιμα. Παράλληλα η κυβέρνηση πρέπει να εντείνει την πίεση προς την ΕΕ για άμεσες δράσεις. Επιτέλους η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους πολίτες της. Χρειάζονται επίσης στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη των ενεργοβόρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης απαιτείται μέριμνα για τη συγκράτηση της τιμής των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών καθώς έρχονται νέες ανατιμήσεις. Τέλος, αυστηροποίηση των ελέγχων για την πάταξη των καρτέλ».

Οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν και πιο τολμηρά μέτρα. Και η ελληνική κοινωνία βιώνει ήδη αρκετό καιρό αυτές τις έκτακτες συνθήκες.

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