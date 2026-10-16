Στρατηγική συνεργασία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Κρήτης.

Ο ΔΑΗΚ και ο ΟΦΥΠΕΚΑ υπέγραψαν Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας, με στόχο τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας του νησιού και των προστατευόμενων περιοχών του, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και την προώθηση ενός πιο βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Νίκος Αναστασίου.

Οι δύο φορείς θα αναπτύξουν κοινές δράσεις σε τρεις βασικούς άξονες: την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, την προώθηση του αειφόρου τουρισμού και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία σημείων περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο νέο αεροδρόμιο, η προβολή προστατευόμενων περιοχών και οικοτουριστικών διαδρομών της Κρήτης μέσω ψηφιακών μέσων, καθώς και η ανάπτυξη εκστρατειών ενημέρωσης για το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Η ανάδειξη και προστασία των περιοχών Natura 2000, των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και των μοναδικών οικοσυστημάτων της Κρήτης, καθώς και η σύνδεση της ταξιδιωτικής εμπειρίας με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αποτελούν προτεραιότητες για τους δύο φορείς.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Το Μνημόνιο μεταξύ ΔΑΗΚ και ΟΦΥΠΕΚΑ θέτει τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με επίκεντρο τον βιώσιμο τουρισμό. Η τουριστική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να προχωρούν παράλληλα. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, που θεσμοθετήσαμε πρόσφατα με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, θεσπίζοντας σαφείς κανόνες με σεβασμό στους προορισμούς και τις τοπικές κοινωνίες. Οι κανόνες, όμως, δεν αρκούν. Χρειάζεται να ενώνουμε δυνάμεις, όπως κάνουν σήμερα το νέο Αεροδρόμιο και ο ΟΦΥΠΕΚΑ, για να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τον φυσικό πλούτο της Κρήτης. Τα μοναδικά τοπία της αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά και ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν, ώστε το Νέο Αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης να αποτελέσει σημείο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκατομμύρια επισκέπτες, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του μοναδικού φυσικού πλούτου του νησιού.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Νίκος Αναστασίου, ανέφερε:

«Το νέο αεροδρόμιο αποτελεί την πρώτη επαφή εκατομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο με την Κρήτη. Θέλουμε αυτή η εμπειρία να συνδέεται όχι μόνο με τη φιλοξενία και τον πολιτισμό του νησιού, αλλά και με τον μοναδικό φυσικό του πλούτο. Μέσα από τη συνεργασία μας με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση ενός πιο υπεύθυνου και βιώσιμου τουρισμού».

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, σημείωσε:

«Το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου θα αποτελέσει όχι μόνο πύλη εισόδου στην Κρήτη, αλλά και πύλη γνωριμίας με τον μοναδικό φυσικό της πλούτο. Μέσα από σύγχρονες δράσεις προβολής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και καινοτομίας, επιδιώκουμε να φέρουμε τα εκατομμύρια των επισκεπτών πιο κοντά στις προστατευόμενες περιοχές και στη βιοποικιλότητα του νησιού. Για τον ΟΦΥΠΕΚΑ, η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να συνδεθεί η διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού κεφαλαίου της Κρήτης με τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προς όφελος της φύσης και των τοπικών κοινωνιών».

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» έχει συσταθεί για την κατασκευή και διαχείριση του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι της Κρήτης. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο (45,90%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (32,46%) και η GMR Airports Ltd (21,64%).