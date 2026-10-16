Μπρατάκος: Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία αγορά με άνισους όρους ανταγωνισμού

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος σχολίασε σήμερα (16/10) τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Όπως σημείωσε:

«Η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αφορά άμεσα το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να θέτει φιλόδοξους στόχους για την ανταγωνιστικότητα, τη βιομηχανία και την ενεργειακή ασφάλεια και την ίδια στιγμή να περιορίζει τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξή τους. Η αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης στις προτεινόμενες περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι απόλυτα σωστή. Η Πολιτική Συνοχής και οι χρηματοδοτήσεις για την ανταγωνιστικότητα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Εξίσου σημαντική είναι η ελληνική διεκδίκηση για πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί σε εθνικό επίπεδο είναι αναγκαίες, αλλά δεν μπορούν από μόνες τους να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ευρωπαϊκών διαστάσεων.

Υπάρχει, όμως, και ένα ζήτημα που δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Αν η Ευρώπη περιοριστεί στο να επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιδοτούν τις επιχειρήσεις τους με εθνικούς πόρους, θα δημιουργήσει νέες ανισότητες στην ενιαία αγορά. Οι χώρες με μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια θα μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη στήριξη στις επιχειρήσεις τους, ενώ οι υπόλοιπες θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Γι’ αυτό χρειάζονται κοινά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, παρεμβάσεις που θα μειώνουν πραγματικά το ενεργειακό κόστος και επενδύσεις στα δίκτυα και στις ενεργειακές διασυνδέσεις.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, όταν οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με τόσο διαφορετικό ενεργειακό κόστος και τόσο άνισες δυνατότητες κρατικής στήριξης. Η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν θα εξαρτάται από τη δημοσιονομική ισχύ κάθε κράτους, αλλά από την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την ικανότητα των επιχειρήσεών της.

Για την ελληνική επιχειρηματικότητα, το ζητούμενο είναι σαφές: μια Ευρώπη που θα στηρίζει την παραγωγή, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο ανταγωνιστικό και ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο».