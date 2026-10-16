ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Καφούνη - Μιχαηλίδου: Στόχος η πρώτη αυξημένη καταβολή voucher πριν από τα Χριστούγεννα
Επιχειρήσεις
16:33 - 16 Οκτ 2026

Συνάντηση Καφούνη - Μιχαηλίδου: Στόχος η πρώτη αυξημένη καταβολή voucher πριν από τα Χριστούγεννα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τη λειτουργία του νέου συστήματος επισιτιστικής βοήθειας, τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την ανάγκη έγκαιρης ένταξης όσο το δυνατόν περισσότερων καταστημάτων σε όλη τη χώρα συζήτησαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης.

Το νέο σύστημα αλλάζει τον τρόπο παροχής της επισιτιστικής βοήθειας, καθώς, αντί για προκαθορισμένες διανομές προϊόντων, οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν vouchers και θα επιλέγουν οι ίδιοι τα τρόφιμα και τα είδη βασικής υλικής βοήθειας που χρειάζονται, καθώς και τα καταστήματα από τα οποία θα τα προμηθεύονται. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο στιγματισμός που συνδεόταν με το προηγούμενο μοντέλο και ενισχύεται η ελευθερία επιλογής των πολιτών.

Για το πρόγραμμα προβλέπονται 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη διετία. Το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ, ενώ, λόγω της αναδρομικότητας, η πρώτη καταβολή αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Στόχος είναι η καταβολή να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα, στηρίζοντας τους δικαιούχους κατά την εορταστική περίοδο και ενισχύοντας παράλληλα την εμπορική κίνηση στην αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής, ώστε η ένταξη στο νέο σύστημα να είναι εύκολη και για τις μικρότερες επιχειρήσεις, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές και μικρούς οικισμούς. Η ΕΣΕΕ θα συμβάλει στην ενημέρωση και την κινητοποίηση των μελών της και των εμπορικών συλλόγων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά βλέπουμε αυτό το πρόγραμμα για τις ευπαθείς ομάδες να εξαπλώνεται και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μια εύκολη και προσιτή διαδικασία, και να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η κοινωνική στήριξη να συνδέεται ταυτόχρονα με την τοπική αγορά και να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις μικρές επιχειρήσεις. Η ΕΣΕΕ θα συμβάλει στην ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα».

Κατά τη συνάντηση, η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της έγκαιρης ένταξής τους στο πρόγραμμα, ώστε να μπορούν να δέχονται τα vouchers ήδη από την πρώτη, αυξημένη καταβολή.

Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε:

«Θέλουμε η επισιτιστική βοήθεια να φτάνει στον πολίτη χωρίς ουρές, χωρίς προκαθορισμένα πακέτα και χωρίς στιγματισμό. Ο πολίτης θα επιλέγει ο ίδιος τι χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί. Παράλληλα, θέλουμε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα vouchers στα καταστήματα της γειτονιάς τους, στις πόλεις και στα χωριά όλης της χώρας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να ενταχθούν εγκαίρως στο πρόγραμμα. Η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, θα είναι σημαντικά αυξημένη και στόχος μας είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Έτσι στηρίζουμε τους πολίτες που το έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα τονώνουμε την τοπική αγορά την περίοδο των γιορτών».

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε, εφόσον οι πάροχοι είναι φορολογικά ενήμεροι, να λαμβάνουν το καθαρό ποσό των vouchers χωρίς παρακρατήσεις, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Από την πλευρά της ΕΣΕΕ συμμετείχαν ο Δημήτρης Πρίφτης, Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), και η Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ.

Από την πλευρά του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΟΠΕΚΑ, Ιωάννης Πασπάλας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και TP Greece συνδέουν τη μετεγκατάσταση με νέες δυνατότητες εργασίας στον Έβρο
Εργασιακά

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και TP Greece συνδέουν τη μετεγκατάσταση με νέες δυνατότητες εργασίας στον Έβρο

Μιχαηλίδου: 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια - Σχέδια για 2.300 κοινωνικές κατοικίες
Πολιτική

Μιχαηλίδου: 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια - Σχέδια για 2.300 κοινωνικές κατοικίες

Μιχαηλίδου: Από το 2019 μειώσαμε πάνω από 50% τον αριθμό των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Από το 2019 μειώσαμε πάνω από 50% τον αριθμό των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα

Νέο πλαίσιο για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς: Περισσότερες θέσεις και αλλαγές στα ηλικιακά όρια
Ειδήσεις

Νέο πλαίσιο για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς: Περισσότερες θέσεις και αλλαγές στα ηλικιακά όρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/10/2026 - 17:50

Ξεκίνησε ο «Διάλογος με την παραγωγή»: Πρώτη συνάντηση του Μαργαρίτη Σχοινά με την ΕΘΕΑΣ

Ναυτιλία
16/10/2026 - 17:35

Κικίλιας: Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Σχόλια Αγοράς
16/10/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με εβδομαδιαία άνοδο 2,12%

Πολιτική
16/10/2026 - 17:25

Τσίπρας: Δεν περπατά το αφήγημα της τρίτης τετραετίας – Το μήνυμα προς ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
16/10/2026 - 17:09

ΠΑΣΟΚ: Μέρος της στρατηγικής του rebranding Τσίπρα η συλλογική αμνησία

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/10/2026 - 17:05

Jumbo: Άνω του 5% το μερίδιο της FMR

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 17:03

Wall Street: Βουτιά στις μετοχές τεχνολογίας και AI «βυθίζει» τον Nasdaq

Ειδήσεις
16/10/2026 - 17:02

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά κατά του Ιράν

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:44

Η κρίση με το Starlink στην Ουκρανία στρέφει τα βλέμματα στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:44

Ζελένσκι από Βρυξέλλες: Ζητά στήριξη επιπλέον 70 δισ. ευρώ για το 2027

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:43

«The Final Countdown»: Το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος στην Αθήνα στις 23 και 24 Οκτωβρίου 

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 16:33

Συνάντηση Καφούνη - Μιχαηλίδου: Στόχος η πρώτη αυξημένη καταβολή voucher πριν από τα Χριστούγεννα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/10/2026 - 16:25

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο «Βενιζέλος» λόγω τεχνικής βλάβης στην Ιταλία

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:24

Τα πιο δυνατά καρέ του showrun με τη McLaren MCL60 και τη McLaren MP4/6 του Ayrton Senna

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:22

Υεμένη: Αιματηρό χτύπημα των Χούθι στο προεδρικό μέγαρο – 5 νεκροί, σώος ο πρωθυπουργός

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:19

Η Ευρώπη αποδέχεται το bromance Τραμπ-Πούτιν και ετοιμάζεται για τις συνέπειες

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:10

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία: Ο Ράμα καταγγέλλει «ξένα χέρια» και ζητά ηρεμία

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:50

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά drones - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Οικονομία
16/10/2026 - 15:50

Eurostat: Η ενέργεια εκτοξεύει στο 5,1% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα – Στο 3,8% στην Ευρωζώνη

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 15:50

Καραμανλής, ο ουδέτερος

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:33

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν ούτε ζωντανά ούτε νεκρά

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:25

Νέος CEO της Intracom ο Λυκούργος Αντωνόπουλος – Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:18

Μπρατάκος: Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία αγορά με άνισους όρους ανταγωνισμού

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:10

Στρατηγική συνεργασία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:04

Γαλλία και Γερμανία κατέληξαν σε συμφωνία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας - Τι προβλέπει

Πολιτική
16/10/2026 - 15:04

Δεσμεύτηκε η περιουσία του Φίλιππου Καμπούρη – Στο επίκεντρο της έρευνας και περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 14:53

Ολοι σπεκουλάρουν με τον Ανδρουλάκη

Πολιτική
16/10/2026 - 14:48

Τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής NAVTEX στην περιοχή που θα περάσει το πλοίο για το Καλώδιο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/10/2026 - 14:48

H Alpha Bank οικοδομεί τη στρατηγική της παρουσία στην Κύπρο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
16/10/2026 - 14:39

Η αγορά πετρελαίου ζει με δανεικό χρόνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ