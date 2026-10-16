Συνάντηση Καφούνη - Μιχαηλίδου: Στόχος η πρώτη αυξημένη καταβολή voucher πριν από τα Χριστούγεννα

Τη λειτουργία του νέου συστήματος επισιτιστικής βοήθειας, τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την ανάγκη έγκαιρης ένταξης όσο το δυνατόν περισσότερων καταστημάτων σε όλη τη χώρα συζήτησαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης.

Το νέο σύστημα αλλάζει τον τρόπο παροχής της επισιτιστικής βοήθειας, καθώς, αντί για προκαθορισμένες διανομές προϊόντων, οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν vouchers και θα επιλέγουν οι ίδιοι τα τρόφιμα και τα είδη βασικής υλικής βοήθειας που χρειάζονται, καθώς και τα καταστήματα από τα οποία θα τα προμηθεύονται. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο στιγματισμός που συνδεόταν με το προηγούμενο μοντέλο και ενισχύεται η ελευθερία επιλογής των πολιτών.

Για το πρόγραμμα προβλέπονται 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη διετία. Το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ, ενώ, λόγω της αναδρομικότητας, η πρώτη καταβολή αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Στόχος είναι η καταβολή να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα, στηρίζοντας τους δικαιούχους κατά την εορταστική περίοδο και ενισχύοντας παράλληλα την εμπορική κίνηση στην αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής, ώστε η ένταξη στο νέο σύστημα να είναι εύκολη και για τις μικρότερες επιχειρήσεις, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές και μικρούς οικισμούς. Η ΕΣΕΕ θα συμβάλει στην ενημέρωση και την κινητοποίηση των μελών της και των εμπορικών συλλόγων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά βλέπουμε αυτό το πρόγραμμα για τις ευπαθείς ομάδες να εξαπλώνεται και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μια εύκολη και προσιτή διαδικασία, και να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η κοινωνική στήριξη να συνδέεται ταυτόχρονα με την τοπική αγορά και να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις μικρές επιχειρήσεις. Η ΕΣΕΕ θα συμβάλει στην ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα».

Κατά τη συνάντηση, η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της έγκαιρης ένταξής τους στο πρόγραμμα, ώστε να μπορούν να δέχονται τα vouchers ήδη από την πρώτη, αυξημένη καταβολή.

Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε:

«Θέλουμε η επισιτιστική βοήθεια να φτάνει στον πολίτη χωρίς ουρές, χωρίς προκαθορισμένα πακέτα και χωρίς στιγματισμό. Ο πολίτης θα επιλέγει ο ίδιος τι χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί. Παράλληλα, θέλουμε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα vouchers στα καταστήματα της γειτονιάς τους, στις πόλεις και στα χωριά όλης της χώρας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να ενταχθούν εγκαίρως στο πρόγραμμα. Η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, θα είναι σημαντικά αυξημένη και στόχος μας είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Έτσι στηρίζουμε τους πολίτες που το έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα τονώνουμε την τοπική αγορά την περίοδο των γιορτών».

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε, εφόσον οι πάροχοι είναι φορολογικά ενήμεροι, να λαμβάνουν το καθαρό ποσό των vouchers χωρίς παρακρατήσεις, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Από την πλευρά της ΕΣΕΕ συμμετείχαν ο Δημήτρης Πρίφτης, Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), και η Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ.

Από την πλευρά του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΟΠΕΚΑ, Ιωάννης Πασπάλας.