Mercure Astir Patra: Επένδυση άνω των €10 εκατ. – Νέα σελίδα στον ξενοδοχειακό χάρτη της Πάτρας

Δύο χρόνια απαιτητικής ανακαίνισης, επτά αίθουσες συνεδρίων και στόχος η προσέλκυση νέων αγορών μέσω της Accor. Στα 116 «κλειδιά», δωμάτια και σουίτες, η δυναμικότητα του Mercure Astir Patra, με τον συνολικό προϋπολογισμό της ανακαίνισης να έχει ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ.

Μια νέα σελίδα για τον ξενοδοχειακό χάρτη της Πάτρας φιλοδοξεί να ανοίξει η επανατοποθέτηση του ιστορικού Astir στην αγορά, πλέον υπό το διεθνές brand Mercure του ομίλου Accor. Η επένδυση, η οποία υλοποιείται από κοινού από τις οικογένειες Βασιλικού (VASSILICOS HOUSE OF HOSPITALITY) και Μετζελόπουλου, αφορά τη μίσθωση του ξενοδοχείου για 25 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 15, και συνοδεύεται από μια εκτεταμένη ανακαίνιση που αλλάζει ριζικά τη λειτουργία και τις προοπτικές της μονάδας.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου Vasilicos, Αλέξανδρος Βασιλικός, κατά την παρουσίαση του Mercure Astir Patra, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, στις 16 Οκτωβρίου 2026, ο προϋπολογισμός της ανακαίνισης έχει ήδη ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το έργο, που διήρκεσε δύο χρόνια, δεν περιορίστηκε στην αισθητική αναβάθμιση των χώρων, αλλά περιέλαβε, όπως τόνισε, εκτεταμένες στατικές παρεμβάσεις και σημαντικές επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση νερού.

Για τον κ. Βασιλικό, ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αναβάθμιση ενός ξενοδοχείου και η ενίσχυση της παρουσίας ενός ομίλου στην αγορά. Είναι η δυνατότητα η νέα μονάδα να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάδειξη του τουριστικού και παραγωγικού πλούτου της Αχαΐας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της θέσης της Πάτρας ως προορισμού για ταξίδια αναψυχής και επαγγελματικούς σκοπούς.

Από το ιστορικό Astir σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο με διεθνή ταυτότητα

Η ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου με ιστορία δεκαετιών αποτέλεσε, όπως εξήγησε ο Αλέξανδρος Βασιλικός, ένα σύνθετο τεχνικό εγχείρημα. Σε κτίρια ηλικίας περίπου 50 ετών, οι δυνατότητες απλών παρεμβάσεων είναι περιορισμένες, καθώς οι απαιτήσεις των επισκεπτών, οι τεχνολογίες και τα πρότυπα λειτουργίας έχουν αλλάξει σημαντικά.

«Τέτοια ξενοδοχεία πρέπει να γδυθούν, να μείνει ο σκελετός, να ενισχυθεί όπου χρειάζεται και να συνεχίσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά περιγράφοντας τη διαδικασία ανακαίνισης. Οι στατικές παρεμβάσεις διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο, ενώ σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού κατευθύνθηκε στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου.

Στόχος, όπως είπε, ήταν η δημιουργία μιας μονάδας που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες φιλοξενίας, με αναβαθμισμένες υποδομές και καλύτερο έλεγχο της κατανάλωσης πόρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες και μετρητές, ώστε να καταγράφονται οι καταναλώσεις και να λαμβάνονται αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ξενοδοχείου.

Επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση του νερού, με την εγκατάσταση διπλών δικτύων ύδρευσης. Με τον τρόπο αυτό, το νερό που χρησιμοποιείται για την πλύση των λινών μπορεί, μετά την κατάλληλη διαχείριση, να αξιοποιείται για τα καζανάκια του ξενοδοχείου, περιορίζοντας την κατανάλωση πόσιμου νερού.

Παράλληλα, συγκεντρώθηκε στο συγκρότημα η λειτουργία των πλυντηρίων που εξυπηρετούν τις τρεις ξενοδοχειακές μονάδες του ομίλου στην περιοχή, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

«Δίνουμε έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού», σημείωσε ο κ. Βασιλικός, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές παρεμβάσεις αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της επένδυσης. Όπως ανέφερε, έχει γίνει συνολική αποτύπωση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης, ενώ η ενεργειακή αναβάθμιση αντιμετωπίστηκε ως βασική προτεραιότητα και όχι ως συμπληρωματική εργασία.

Η συγκεκριμένη επιλογή συνδέεται και με τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα της μίσθωσης. Με διάρκεια 25 ετών και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 15, οι επενδύσεις στις υποδομές και στην αποδοτικότητα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη βιωσιμότητα της μονάδας και τη δημιουργία υπεραξίας σε βάθος χρόνου.

Γιατί η Πάτρα αποτελεί στρατηγική επιλογή

Την πίστη του στις προοπτικές της Πάτρας εξέφρασε με σαφήνεια ο επικεφαλής του ομίλου Vasilicos, συνδέοντας τη νέα επένδυση με τα γεωγραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της πόλης.

«Πιστεύουμε στην Πάτρα από τον πατέρα μας. Θεωρούμε ότι έχει εξέλιξη μπροστά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η γεωγραφική θέση της, το λιμάνι, η σύνδεση με τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και οι οδικές υποδομές δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες για την ενίσχυση της τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κατά τον ίδιο, η Πάτρα δεν χρειάζεται να περιοριστεί σε μία συγκεκριμένη κατηγορία επισκεπτών. Μπορεί να αναπτυχθεί ως προορισμός για επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια, εκδηλώσεις, αθλητικές διοργανώσεις και αναψυχή, αξιοποιώντας παράλληλα τη θέση της ως πύλης προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

«Η Πάτρα είναι μια μεγάλη υπόσχεση και μπορεί να πρωταγωνιστήσει ως city destination», υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι οι ευρύτερες εξελίξεις στις μεταφορές και στις υποδομές μπορούν να ενισχύσουν τη δυναμική της.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επιλογή της συνεργασίας με την Accor. Η ένταξη στο brand Mercure δεν αφορά μόνο την εταιρική ταυτότητα του ξενοδοχείου, αλλά και την πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα προβολής, διανομής και πελατών, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα της Πάτρας στις αγορές του εξωτερικού.

Το διεθνές δίκτυο της Accor και η μάχη κατά της εποχικότητας

Στο μεταξύ, ένα από τα βασικά στοιχήματα της επένδυσης είναι η προσέλκυση νέων κατηγοριών επισκεπτών και η μείωση της εποχικότητας. Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Βασιλικός, η ένταξη στο δίκτυο της Accor προσφέρει πρόσβαση σε μια διεθνή πελατειακή βάση που, σύμφωνα με την παρουσίασή του, συνδέεται με πρόγραμμα πιστότητας περίπου 100 εκατ. μελών.

Η δυνατότητα αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την προβολή του ξενοδοχείου σε αγορές στις οποίες η Πάτρα δεν έχει μέχρι σήμερα ισχυρή παρουσία, διευρύνοντας παράλληλα το κοινό που γνωρίζει την πόλη και τις δυνατότητές της.

Η επιλογή του Mercure συνδέεται επίσης με τον χαρακτήρα του ξενοδοχείου και τις υποδομές του, ιδιαίτερα στον τομέα των συνεδρίων και των επαγγελματικών εκδηλώσεων. Όπως εξήγησε ο κ. Βασιλικός, το brand ανταποκρίνεται στο προφίλ της μονάδας και στις προοπτικές ανάπτυξής της, χωρίς να αποκλείει άλλες κατηγορίες επισκεπτών.

Το Mercure Astir Patra διαθέτει 116 δωμάτια, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, οι προδιαγραφές του εκσυγχρονισμένου ξενοδοχείου είναι υψηλότερες από εκείνες που υποδηλώνει η εμπορική κατάταξή του ως μονάδας τεσσάρων αστέρων. Η επιλογή της συγκεκριμένης κατηγορίας συνδέεται, όπως ανέφερε, με εμπορικούς λόγους.

Επτά αίθουσες και 700 τ.μ. για τον συνεδριακό τουρισμό

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το συνεδριακό σκέλος της επένδυσης, καθώς η Πάτρα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του τουρισμού επαγγελματικών συναντήσεων και εκδηλώσεων, μεταξύ άλλων λόγω του Πανεπιστημίου Πατρών και της ευρύτερης επιστημονικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 8 ευέλικτες αίθουσες συνεδρίων (700+ τ.μ. / έως 440 σύνεδροι), Rooftop Bar & Restaurant με θέα στον Πατραϊκό Κόλπο, εποχική rooftop πισίνα, γυμναστήριο, διαθέσιμες θέσεις parking και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, room service και δωρεάν Wi-Fi.

Για τον κ. Βασιλικό, η ανάπτυξη αυτού του τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου. Ο συνεδριακός επισκέπτης, όπως σημείωσε, έχει διαφορετικό προφίλ δαπανών και μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία, καθώς η δραστηριότητά του δεν περιορίζεται στη διαμονή στο ξενοδοχείο.

Συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις, επαγγελματικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις μπορούν, άλλωστε, να στηρίξουν την κίνηση σε περιόδους εκτός της παραδοσιακής τουριστικής αιχμής, προσφέροντας πρόσθετη ζήτηση σε εστίαση, μεταφορές, εμπόριο και υπηρεσίες.

Τρεις ξενοδοχειακές μονάδες με συμπληρωματικό ρόλο

Το Mercure Astir Patra εντάσσεται, πάντως, σε ένα ευρύτερο πλέγμα ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων του ομίλου στην περιοχή. Σε αυτό περιλαμβάνονται το Achaia Beach, το οποίο αποκτήθηκε το 2020 και διαθέτει 85 δωμάτια, καθώς και το Smart, μια μονάδα 51 δωματίων με κατηγορία τριών αστέρων plus.

Η συνολική παρουσία του VASILICOS Group, καλύπτει διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες και ανάγκες φιλοξενίας: από το κέντρο της Πάτρας και το λιμάνι έως την περιοχή του Ρίου και την παραλιακή ζώνη. Το νέο Mercure έρχεται να ενισχύσει την παρουσία στο κέντρο της πόλης και να συμπληρώσει το εύρος των επιλογών που προσφέρει ο όμιλος.

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός σημείωσε ότι οι μονάδες μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά, προσελκύοντας διαφορετικά κοινά και καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ξενοδοχείων της περιοχής, καθώς, όπως υπογράμμισε, οι επιχειρήσεις είναι μεν ανταγωνιστές, αλλά και συναγωνιστές στην προσπάθεια ανάδειξης του προορισμού.

Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη ζήτηση, το Smart εμφανίζει πιο σταθερή κίνηση στη διάρκεια του έτους, ενώ το Achaia Beach έχει εντονότερη εποχικότητα, με υψηλότερες πληρότητες το καλοκαίρι. Σημαντικό μέρος της πελατείας στην Πάτρα συνδέεται με επαγγελματικά ταξίδια, αθλητικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις, ενώ το Καρναβάλι παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πόλους επισκεψιμότητας.

Η ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού και η διεθνής προβολή μέσω του Mercure εκτιμάται ότι μπορούν να διευρύνουν αυτό το μείγμα ζήτησης.

Περισσότερες από 50 θέσεις εργασίας και επιστροφή εργαζομένων στην Πάτρα

Η επένδυση έχει και άμεσο αποτύπωμα στην απασχόληση. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου, το ξενοδοχείο απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζομένους, με τον αριθμό να φτάνει περίπου τους 60 σε περιόδους αιχμής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανταπόκριση εργαζομένων από την Πάτρα, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί σε τουριστικές επιχειρήσεις άλλων περιοχών και εκδήλωσαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν στην πόλη τους. Όπως σημείωσε, η επιστροφή αυτών των ανθρώπων αποτελεί θετική ένδειξη τόσο για την επένδυση όσο και για την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της τοπικής αγοράς.

Η διετής ανακαίνιση είχε δημιουργήσει στο μεταξύ διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές για μέρος του παλαιότερου προσωπικού, καθώς ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών δεν ήταν εξαρχής απολύτως προβλέψιμος. Με την επαναλειτουργία της μονάδας, δίνεται η δυνατότητα επανένταξης εργαζομένων, ενώ κάποιοι από τους παλαιότερους έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί.

Η επόμενη ημέρα με τοπικά προϊόντα, συνεργασίες και στρατηγική προορισμού

Πέρα από τις υποδομές, τα δωμάτια και τις πληρότητες, ο Αλέξανδρος Βασιλικός έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο τη σύνδεση του ξενοδοχείου με την τοπική κοινωνία και την οικονομία.

Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία μιας τουριστικής επένδυσης δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τις αφίξεις ή τις διανυκτερεύσεις. Χρειάζεται να εξετάζεται κατά πόσο η δραστηριότητα δημιουργεί οφέλη που διαχέονται στην τοπική αγορά, ενισχύουν τις συνεργασίες και αναδεικνύουν τα προϊόντα και την ταυτότητα του τόπου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με τοπικούς παραγωγούς και της ανάδειξης των προϊόντων της περιοχής, με τα ξενοδοχεία να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην προβολή τους προς τους επισκέπτες.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της στρατηγικής που χρειάζεται κάθε προορισμός, επισημαίνοντας ότι δεν αρκεί η ποσοτική αύξηση των επισκεπτών, αλλά απαιτείται σαφής προσανατολισμός ως προς τις αγορές-στόχους και το είδος της ανάπτυξης που επιδιώκεται.

«Πιστεύουμε στην Πάτρα. Έχει μπροστά της ανάπτυξη», ήταν το μήνυμα του επικεφαλής του ομίλου Vasilicos, ο οποίος εκτίμησε ότι η πόλη διαθέτει σημαντικές δυνατότητες, αρκεί να αξιοποιήσει συντονισμένα τα πλεονεκτήματά της.

Τα εγκαίνια

Σημειώνεται ότι τα εγκαίνια πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού Βάσια Κουτσούκου - εκπροσωπώντας την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη που δεν παρέστη την τελευταία στιγμή λόγω οικογενειακού πένθους-, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα, του πρώην Υφυπουργού και Βουλευτή Αχαϊας Ανδρέα Κατσανιώτη, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου, Αντιπεριφερειαχών, Δημάρχων, εκπροσώπων φορέων, Δημόσιων Οργανισμών, επιχειρηματιών και άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων.

Αγιασμό πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

Τους εκλεκτούς προσκεκλημένους του υποδέχθηκαν οι Αλέξανδρος και Ευγένιος Βασιλικός, ιδιοκτήτες της VASSILICOS HOUSE OF HOSPITALITY και οι συνεργάτες τους.

Χαρακτηριστικά, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού Βάσια Κουτσούκου, ανέφερε: «Στο Υπουργείο Τουρισμού συνεχίζουμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας με στόχο την ποιοτική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου μας. Μια ανάπτυξη που δημιουργεί σταθερή αξία για τη χώρα και για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες σε όλη την Ελλάδα. Επενδύουμε λοιπόν στον εμπλουτισμό και την ποιοτική διαφοροποίηση της τουριστικής μας προσφοράς, με σκοπό τη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς σκέφτομαι πόσες από τις προτεραιότητές μας για τον ελληνικό τουρισμό υπηρετεί η επαναλειτουργία αυτής της μονάδας».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, τόνισε: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για την πόλη μας. Ένα εμβληματικό τοπόσημο, επανέρχεται στην πόλη. Πρέπει να ομολογήσουμε πως μας έλειψε. Το σήμερα, αλλά κυρίως το αύριο, προβλέπονται φωτεινά και χαρούμενα. Σήμερα το ξενοδοχείο γίνεται ένας φάρος της πόλης μας. Ερχόμενος ο επισκέπτης το βλέπει χαρούμενο και πολύχρωμο. Αναγνωρίζει την υπόσχεση της ζεστής φιλοξενίας, σε μια πόλη, που όσο και αν μας πληγώνει, παραμένει η ομορφότερη! Είμαι βέβαιος ότι ο Αλέξανδρος και οι συνεργάτες του θα οδηγήσουν το ξενοδοχείο σε ακόμα δυναμικότερη τροχιά. Το έχουν αποδείξει άλλωστε με τον καλύτερο τρόπο, με τόσες μονάδες που λειτουργούν υποδειγματικά σε όλη την χώρα».

Ο Χαράλαμπος Μπονάνος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, μεταξύ άλλων επισήμανε: «Θέλω να συγχαρώ θερμά τη διοίκηση και τους ανθρώπους της Vassilicos House of Hospitality για την επένδυση, την ανανέωση και την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητες της πόλης μας. Η σημερινή ημέρα στέλνει ένα ουσιαστικό μήνυμα: ότι η Πάτρα μπορεί να ανανεώνεται, να εξελίσσεται και να διεκδικεί τη θέση που της αξίζει στον σύγχρονο τουριστικό χάρτη της χώρας. Παράλληλα, η ένταξη του ξενοδοχείου σε ένα διεθνές δίκτυο φιλοξενίας ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της Πάτρας και διευρύνει τις δυνατότητες προβολής της στο εξωτερικό. Θέλουμε η Πάτρα να αποτελεί αυτοτελή προορισμό και ταυτόχρονα σημείο εκκίνησης για την ανακάλυψη ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε επενδύσεις, συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύγχρονες υποδομές, οργανωμένη προβολή και, πάνω απ’ όλα, πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, ανέφερε: «Η επένδυση της Vassilicos House of Hospitality, σε συνεργασία με έναν διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο όπως η Accor, αναδεικνύει τις δυνατότητες της Πάτρας να προσελκύει επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία και αναβαθμίζουν το τουριστικό της προϊόν. Για το Επιμελητήριο Αχαΐας, η ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Η Πάτρα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, από το λιμάνι και την εμπορική της δραστηριότητα μέχρι την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη γεωγραφική της θέση. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα με σχέδιο, συνεργασίες και επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία μας».

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, Χρήστος Κανελλής, τόνισε: «Εκ μέρους της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας θέλω να καλωσορίσω στην οικογένειά μας το MERCURE PATRAS ASTIR, μία επένδυση της VASSILICOS HOUSE OF HOSPITALITY, που για άλλη μία φορά ως όμιλος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Αχαΐα. Όπως, όμως, δείχνει και η ονομασία του νέου ξενοδοχείου, αποτελεί τη συνέχεια μιας θρυλικής ξενοδοχειακής μονάδας, ταυτισμένη με την φιλοξενία στην Πάτρα, του ΑΣΤΕΡΑ, της οικογένειας Μεντζελόπουλου. Είμαστε σαν Ένωση εξαιρετικά περήφανοι που δύο δυναμικά μέλη του Δ.Σ., ο Ηλίας και ο Ευγένιος συνεργάστηκαν μαζί με την ομάδα τους για να δώσουν στην πόλη της Πάτρας ένα πραγματικό στολίδι»!

Το Vassilicos House of Hospitality

Σημειώνεται ότι το Vassilicos House of Hospitality είναι ένα οικογενειακός όμιλος Φιλοξενίας που δραστηριοποιείται ανά την Ελλάδα σε πολλούς τομείς της τουριστικής βιομηχανίας από το 1984. Διαθέτει τα Alexandros Hotel Athens, Stratos Hotel Athens, Parthenon Hotel Athens, The Editor Athens Hotel, managed by Vassilicos House of Hospitality, το Mercure Hotel Patras Astir, το Achaia Beach Hotel, το Patras Smart Hotel και στην Καβάλα, το Galaxy Hotel