MSC Cruises & Ελληνική Ένωση Γυναικών συνδέουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την αγορά εργασίας

Περίπου 70 φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών βρέθηκαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στο MSC Fantasia, στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί γνώρισαν από κοντά πώς λειτουργεί ένα σύγχρονο κρουαζιερόπλοιο και ποιες επαγγελματικές ευκαιρίες προσφέρει ο κλάδος της κρουαζιέρας.

Η Ημέρα Καριέρας (Career Day) διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας της Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισμό και Τουρισμό με το Πανεπιστήμιο Πατρών , με τη φιλοξενία της MSC Cruises. Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Απόστολος Ραφαηλίδης, η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό και η Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, κα Εύη Χατζοπούλου.

Η Ελλάδα στον χάρτη του Τμήματος Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC

Ο καπετάν Ηλίας Τσουκαλάς, Γενικός Διευθυντής της MSC στην Ελλάδα, παρουσίασε το Τμήμα Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC και τα δύο εμπορικά του σήματα, MSC Cruises και Explora Journeys. Στην παρουσίασή του έδωσε έμφαση στην ελληνική αγορά και την ξεχωριστή θέση που κατέχει στη στρατηγική του Ομίλου: μέσα στο 2026, οκτώ πλοία πραγματοποιούν σχεδόν 500 προσεγγίσεις σε 22 ελληνικούς προορισμούς, ενώ ο Πειραιάς λειτουργεί ως λιμάνι αφετηρίας όλο τον χρόνο. Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για τις πολλές επαγγελματικές ειδικότητες που υπάρχουν εν πλω και για τις δυνατότητες εξέλιξης σε έναν Όμιλο με περισσότερους από 50.000 εργαζομένους σε 155 χώρες. Σημείωσε ότι η MSC απασχολεί σήμερα 320 Έλληνες σε διάφορες θέσεις στον στόλο της. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της εταιρείας για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

«Πίσω από κάθε εμπειρία των επισκεπτών μας βρίσκονται ομάδες εξειδικευμένων επαγγελματιών, και κάθε θέση εν πλω αποτελεί αφετηρία μιας διαδρομής εξέλιξης. Επιδιώκουμε οι νέοι που σπουδάζουν τουρισμό να γνωρίζουν ότι η κρουαζιέρα προσφέρει ουσιαστικές προοπτικές μάθησης, ανάπτυξης και ηγεσίας», δήλωσε.

Οι δεξιότητες που κάνουν τη διαφορά

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό (HAWCT), κα Χρύσα Βουλγαρίδου, μίλησε με θέμα «Η γέφυρα ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την αγορά εργασίας». Παρουσίασε το Μνημόνιο Συνεργασίας και τους τρόπους με τους οποίους οι φοιτητές μπορούν να το αξιοποιήσουν. Τόνισε επίσης ότι για τη μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία χρειάζονται τόσο τεχνικές γνώσεις (hard skills) όσο και διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills). Έκλεισε με ένα προσωπικό μήνυμα προς τους φοιτητές: «Παιδιά, να έχετε υπομονή, ενσυναίσθηση και να μη χάνετε το χαμόγελό σας. Αυτά είναι τα πιο πολύτιμα εφόδιά σας, όχι μόνο για την αγορά εργασίας, αλλά και για την καθημερινή σας ζωή».

Κρουαζιέρα και τουρισμός: μια σχέση με αμοιβαία οφέλη

Η Αντιπρόεδρος της HAWCT, κα Άντζελα Καμπουράκη (Kamper Tourism), ξεκίνησε την ομιλία της με ένα ερώτημα προς τους φοιτητές: μπορεί ένας επιβάτης που μένει σε έναν προορισμό μόλις επτά ώρες να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική οικονομία; Η απάντησή της ήταν καταφατική. Η άφιξη ενός πλοίου δημιουργεί δουλειά για πολλές τοπικές επιχειρήσεις και κινητοποιεί ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών, από τις λιμενικές υπηρεσίες έως τους ξεναγούς. Η κρουαζιέρα είναι συχνά η πρώτη γνωριμία του ταξιδιώτη με έναν τόπο, στον οποίο επιστρέφει αργότερα για πολυήμερες διακοπές. Στην περίπτωση του Πειραιά, πολλοί επιβάτες μένουν και στην Αθήνα πριν ή μετά το ταξίδι τους. «Η κρουαζιέρα δεν μεταφέρει απλώς ανθρώπους από το ένα λιμάνι στο άλλο. Συνδέει, προορισμούς, πολιτισμούς, επιχειρήσεις και οικονομίες», τόνισε.

Ακολούθησε συζήτηση και ερωτήσεις και απαντήσεις ενώ οι φοιτητές είχαν απευθείας επικοινωνία με τους ομιλητές για τις επαγγελματικές προοπτικές στον κλάδο. Τις ομιλίες έκλεισε η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου με τα καταληκτικά συμπεράσματα.

Από το πλοίο στο ξενοδοχείο

Μετά την ξενάγηση στους χώρους του MSC Fantasia και το γεύμα εν πλω, η ημέρα ολοκληρώθηκε στο Mitsis N’U Piraeus Port. Ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου, κ. Απόστολος Μιχάλοβιτς, και η Διευθύντρια Πωλήσεων, κα Ξένια Ριζούλη, παρουσίασαν την αλυσίδα Mitsis Hotels και τη λειτουργία της. Αναφέρθηκαν επίσης στη δυναμική ανάπτυξη των ξενοδοχείων στον Πειραιά, την οποία ενισχύει η επι/ αποβίβαση επιβατών κρουαζιέρας από το κεντρικά (homeporting). Έτσι οι φοιτητές είδαν εκτός από τη λειτουργία του ξενοδοχείου, πώς συνδέονται στην πράξη η κρουαζιέρα και η φιλοξενία στην ξηρά.