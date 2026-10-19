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Tο 45% των CEOs θεωρούν ότι είναι υψηλή η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις
20:25 - 19 Οκτ 2026

Tο 45% των CEOs θεωρούν ότι είναι υψηλή η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom

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Στις 141 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 3ο τρίμηνο του 2026, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 2.700 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 14/09/2026 - 28/09/2026.  

Το τρίτο τρίμηνο του 2026 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε πτώση στις 141 μονάδες έναντι 153 το προηγούμενο τρίμηνο. Η κάμψη του δείκτη εκφράζει τον προβληματισμό των CEOs για την εξέλιξη του ενεργειακού κόστους λόγω της παρατεταμένης κρίσης στην Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας για την χρονική περίοδο επίλυσης της. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει πτώση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων με υψηλότερη αύξηση στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε μείωση στις 139 μονάδες έναντι 145 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) μείωση στις 142 μονάδες έναντι 160 το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 3ο τρίμηνο του 2026:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε μείωση στις 177 μονάδες έναντι 186 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, μειώθηκε σε 19% έναντι 29% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε σε υψηλότερο ποσοστό 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε σημαντική μείωση στις 146 μονάδες έναντι 183 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 16% έναντι 30% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε 29% για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε πολύ μικρή άνοδο στις 162 μονάδες έναντι 159 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν σημείωσε οριακή αύξηση σε 26% έναντι 25% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό είναι υψηλότερο σε 39% στους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε πτώση στις 153 μονάδες έναντι 172 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή μειώθηκε σε 24% έναντι 30% το προηγούμενο τρίμηνο. Για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 30%.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε πτώση στις 118 μονάδες έναντι 125 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε

σε 47% έναντι 52% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 51% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος μειώθηκε στις 129 μονάδες έναντι 138 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 39% έναντι 49% το προηγούμενο τρίμηνο. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κλάδων και μεταξύ των μεγεθών επιχειρήσεων είναι ελάχιστες.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκε στις 126 μονάδες έναντι 136 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος μειώθηκε σε 29%, έναντι 37% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων και των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 36%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών σημείωσε πτώση στις 142 μονάδες έναντι 149 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 35%. Για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε 44%, ενώ για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 43%.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε πτώση στις 112 μονάδες έναντι 120 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 40% ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 61% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε μείωση στις 141 μονάδες έναντι 158 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 33% ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 39% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την μέχρι τώρα επίδραση της ανοδικής τιμής των καυσίμων στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Το 26% των CEOs απάντησαν ότι η επίδραση είναι χαμηλή. Παράλληλα το 49% των CEOs δήλωσε ότι η επίδραση ήταν μέτρια. Το 25% των CEOs θεωρεί ότι η άνοδος τιμών των καυσίμων προκάλεσε υψηλή αρνητική επίδραση στην κερδοφορία, με σημαντική διαφοροποίηση των CEOs βιομηχανικών επιχειρήσεων όπου το ποσοστό είναι αυξημένο σε 43%. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η αξιολόγηση τους για την φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Μόνο το 4% των CEOs δήλωσε ότι η επιβάρυνση είναι χαμηλή, ενώ μηδενικό είναι το ποσοστό των CEOs πολύ μεγάλων και βιομηχανικών επιχειρήσεων που αξιολόγησε ως χαμηλή την φορολογική επιβάρυνση. Το 51% των CEOs απάντησαν ότι η επίδραση είναι μέτρια, ενώ το 45% των CEOs θεωρεί ότι είναι υψηλή, με το ποσοστό να είναι αυξημένο σε 51% στους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων και σε 50% στους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δήλωση Συμβούλου Διοίκησης ΕΑΣΕ κ. Βασίλη Ραμπάτ

«Καθοδικός είναι ο δείκτης οικονομικού κλίματος κατά το 3ο τρίμηνο του 2026 μετά την πρόσκαιρη άνοδο του προηγούμενου τριμήνου. Η κάμψη του δείκτη εκφράζει την αβεβαιότητα των CEOs για την εξέλιξη των αναταράξεων στην διεθνή αγορά πετρελαίου και την ενδεχόμενη επίδραση στην μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα όταν ήδη τα τρία τέταρτα των CEOs εκτιμούν ότι μέχρι τώρα η επίδραση των αυξημένων τιμών πετρελαίου στις επιχειρήσεις ήταν μέτρια ως υψηλή. Παράλληλα η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs θεωρούν ότι η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων είναι από μέτρια ως υψηλή»

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