ΟΛΠ: Νέα θυγατρική με ευρείες δραστηριότητες – Ανταγωνισμός και στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στο «τραπέζι»

Στο επίκεντρο η δημιουργία logistics center 77,5 εκατ. ευρώ και η μετατροπή δύο παλαιών αποθηκών σε ξενοδοχεία. Το Επιμελητήριο ζητά νέες επενδύσεις με κανόνες, στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και θεσμική συνεργασία με τον Οργανισμό.

Σε νέα επιχειρηματικά πεδία, από την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές έως την αξιοποίηση ακινήτων, την ενέργεια και τον τουρισμό, σχεδιάζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Η ίδρυση νέας, 100% θυγατρικής εταιρείας, με έδρα τον Πειραιά, σηματοδοτεί τη διεύρυνση του επενδυτικού του σχεδιασμού, την ώρα που το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) θέτει στο προσκήνιο την ανάγκη διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού και ουσιαστικής συμμετοχής της εγχώριας επιχειρηματικότητας στις νέες αναπτυξιακές προοπτικές.

Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία «ΠΥΛΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ κατά τη συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 30.000 ευρώ, με τον ΟΛΠ να διατηρεί το 100% των μετοχών της. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης αναμένεται να γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Διεύρυνση δραστηριοτήτων από τα logistics έως τις επενδύσεις

Στο μεταξύ, στον βασικό προσανατολισμό της νέας θυγατρικής περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics, μεταφορών και λιμενικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ανάπτυξη, λειτουργία και εμπορική αξιοποίηση αποθηκευτικών χώρων και κέντρων διανομής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων.

Το εταιρικό αντικείμενο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη, διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, αλλά και τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και την εκμετάλλευση επενδύσεων και επιχειρηματικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι τομείς στους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία εκτείνονται, μεταξύ άλλων, στον τουρισμό και τη φιλοξενία, την ενέργεια, τις υποδομές, τις μεταφορές, το περιβάλλον και την τεχνολογία. Παράλληλα, προβλέπονται δυνατότητες συνεργασίας με τρίτους, σύμπραξης σε επιχειρηματικά σχήματα, καθώς και απόκτησης και διαχείρισης εταιρικών συμμετοχών.

Η ευρύτητα του καταστατικού αντικειμένου αποτυπώνει τις προοπτικές επέκτασης του ΟΛΠ σε δραστηριότητες πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύει τη σημασία της διαμόρφωσης ενός πλαισίου μέσα στο οποίο οι νέες επενδύσεις θα αναπτύσσονται με διαφανείς όρους και χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες συμμετοχής άλλων επιχειρήσεων στην αγορά.

Επένδυση 77,5 εκατ. ευρώ για νέο κέντρο logistics

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό του ΟΛΠ κατέχει η δημιουργία σύγχρονου κέντρου logistics, προϋπολογισμού 77,5 εκατ. ευρώ, το οποίο συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα του πρόσθετου επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού.

Το έργο σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 80.000 τετραγωνικών μέτρων, στην περιοχή του πρώην ΟΔΔΥ στο Κερατσίνι, βόρεια του σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων του ΟΛΠ. Στον χώρο υπάρχουν ήδη παλαιότερες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες προβλέπεται να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό αναμόρφωσης της περιοχής.

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων, οι οποίες θα εξυπηρετούν τόσο τις λειτουργικές ανάγκες του λιμανιού όσο και τρίτες επιχειρήσεις. Η δυνατότητα εκμίσθωσης αποθηκευτικών χώρων αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες πηγές εσόδων για τον Οργανισμό, ενισχύοντας παράλληλα τις υπηρεσίες που προσφέρει στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα.Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της επένδυσης υπολογίζεται σε περίπου τρία χρόνια.

Η ανάπτυξη του κέντρου εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του ρόλου του Πειραιά ως κόμβου εμπορευματικών μεταφορών, με μεγαλύτερη έμφαση στην αποθήκευση, τη διανομή και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τις επιχειρήσεις.

Στο προσκήνιο και η τουριστική αξιοποίηση των παλαιών αποθηκών

Παράλληλα με τις επενδύσεις στα logistics, ο ΟΛΠ προωθεί την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του και μέσω του τουρισμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετατροπή δύο παλαιών πολυώροφων αποθηκών στην Ηετιώνεια Ακτή, κοντά στην πύλη Ε2 του λιμανιού, σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Για τα δύο ακίνητα, που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο και σε κοντινή απόσταση από το παλαιό Σιλό, όπου σχεδιάζεται το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση για την επιλογή συμβούλου. Αντικείμενο του συμβούλου θα είναι η προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία, σύμφωνα με τον νεότερο σχεδιασμό, αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του 2027.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο master plan του λιμένα Πειραιά και προβλέπει την ανακατασκευή των δύο αποθηκών, επιφάνειας περίπου 8.800 και 15.000 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα, με σκοπό τη δημιουργία ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων.

Παλαιότεροι σχεδιασμοί έκαναν λόγο για δύο μονάδες δυναμικότητας περίπου 150 και 200 δωματίων. Τα τελικά χαρακτηριστικά των επενδύσεων, ωστόσο, θα εξαρτηθούν από την περαιτέρω ωρίμανση των έργων και τους όρους που θα τεθούν στη διαδικασία αξιοποίησης.

Η επαναχρησιμοποίηση, πάντως, των παλαιών αποθηκών συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου και ενίσχυσης της τουριστικής ταυτότητας του Πειραιά, σε μια περιοχή που φιλοδοξεί να συνδυάσει τη λιμενική δραστηριότητα με τον πολιτισμό και τη φιλοξενία.

Το ΕΒΕΠ ζητά σαφείς κανόνες και συμμετοχή της ελληνικής αγοράς

Στο μεταξύ, οι νέες επιχειρηματικές κατευθύνσεις του ΟΛΠ βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας μεταξύ της διοίκησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και στελεχών του Οργανισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.

Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού του ΟΛΠ, με την οποία διευρύνεται το πεδίο των επενδυτικών του δραστηριοτήτων. Από την πλευρά του, το ΕΒΕΠ ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων προς όφελος της τοπικής οικονομίας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη διατήρησης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά του ΟΛΠ, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Άγγελος Καρακώστας και ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Ποιοτικού Ελέγχου Αθανάσιος Καρλής. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΒΕΠ ήταν ο πρόεδρός του, Βασίλης Κορκίδης, πλαισιωμένος από μέλη της διοικητικής επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου.

Ο κ. Κορκίδης έθεσε εξαρχής το ερώτημα κατά πόσο η διεύρυνση του επενδυτικού πεδίου του ΟΛΠ θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ευκαιρίες για τον Πειραιά και τις επιχειρήσεις του. Όπως προκύπτει από την ενημέρωση του Επιμελητηρίου, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο κατά πόσο η νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση θα ενισχύσει την εγχώρια αγορά και θα δημιουργήσει πρόσθετες δυνατότητες συνεργασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Απαντώντας, ο κ. Καρακώστας ανέφερε ότι η νέα εταιρεία δημιουργείται με στόχο την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, κυρίως από το εξωτερικό. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης του υφιστάμενου προγράμματος υποχρεωτικών επενδύσεων, το οποίο ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2028, καθώς και των έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του λιμένα.

Οι 12 προτάσεις του Επιμελητηρίου και το μήνυμα για τον ανταγωνισμό

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης του ΕΒΕΠ αποτέλεσε η θέση «Ναι στις νέες παραγωγικές επενδύσεις της ΟΛΠ–COSCO, όχι στην ανεξέλεγκτη καθετοποίηση».

Το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζονται σαφείς κανόνες λειτουργίας της αγοράς, ισότιμες δυνατότητες συμμετοχής και αποφυγή πρακτικών που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε στη διοίκηση του ΟΛΠ δέσμη 12 συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες συνοδεύονται από μετρήσιμους δείκτες αποτελεσματικότητας. Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΕΒΕΠ επιδιώκει να μεταφέρει τη συζήτηση από τις γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και δεσμεύσεις, με επίκεντρο τη σύνδεση του λιμανιού με την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κρουαζιέρα, με το Επιμελητήριο να αναζητά τρόπους ώστε η αυξημένη δραστηριότητα του κλάδου να αποφέρει ευρύτερα οφέλη στην τοπική οικονομία. Από την πλευρά του ΟΛΠ, ο κ. Καρακώστας γνωστοποίησε ότι, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, προωθείται η δημιουργία κινηματογραφικής παραγωγής υψηλών προδιαγραφών για το μεγάλο λιμάνι, με αναφορά στο παράδειγμα του εμβληματικού Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM).

Κυκλοφοριακό, σιδηρόδρομος και ελληνικές προμήθειες στην ατζέντα

Στη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΠ έθεσαν επιμέρους ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του λιμανιού και τη διασύνδεσή του με την αγορά.

Ο Φίλιππος Κωστόπουλος αναφέρθηκε στη χωρητικότητα του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, στη διαχείριση των containers και στην τιμολογιακή πολιτική. Ο Νικόλαος Κοττάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης γύρω από τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ ο Ιωάννης Πολυχρονόπουλος υπογράμμισε τη σημασία της αποτροπής μονοπωλιακών πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κορωνάκης ζήτησε να ενισχυθεί έμπρακτα η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και εγχώριων παραγωγών στο σύστημα προμηθειών του ΟΛΠ. Ο Κωνσταντίνος Γαργαρόπουλος πρότεινε τη θεσμοθέτηση σταθερής συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου και της διοίκησης του Οργανισμού, ενώ ο Νικόλαος Τούντας έθεσε το ζήτημα των κατασχεμένων εμπορευμάτων και της αποδέσμευσής τους, καθώς η παραμονή τους στις εγκαταστάσεις επιβαρύνει τους διαθέσιμους χώρους logistics.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν επίσης οι προοπτικές ανάπτυξης χερσαίων λιμένων (dry ports), με στόχο την αποσυμφόρηση του Πειραιά, καθώς και η ανάγκη εξασφάλισης αξιόπιστης σιδηροδρομικής σύνδεσης, ώστε να βελτιωθεί η διακίνηση των εμπορευμάτων και η λειτουργική διασύνδεση του λιμένα με την ενδοχώρα.

Ο Νικόλαος Βερνίκος, από την πλευρά του, εξέφρασε την άποψη ότι η παρουσία του κινεζικού ομίλου έχει προσδώσει στο λιμάνι διεθνή εμβέλεια, εκτιμώντας ότι η πορεία του ΟΛΠ δεν θα ήταν κατ’ ανάγκη καλύτερη υπό διαφορετικό επενδυτή.

Στόχος ένα μόνιμο πλαίσιο συνεργασίας ΟΛΠ – ΕΒΕΠ

Το θετικό κλίμα της συνάντησης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση του διαλόγου σε πιο σταθερή βάση. Όπως ανέδειξε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου θεσμικής συνεργασίας, με προοπτική την προετοιμασία και υπογραφή ολοκληρωμένου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΟΛΠ και του Επιμελητηρίου.

Η πρωτοβουλία, πάντως, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο Οργανισμός διευρύνει το επενδυτικό του αποτύπωμα, ενώ η τοπική επιχειρηματική κοινότητα ζητά να συμμετέχει ενεργά στις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες. 'Αλλωστε, όπως αναφέρεται κι από το Επιμελητήριο, το ζητούμενο για τον Πειραιά δεν είναι μόνο η προσέλκυση νέων κεφαλαίων και η δημιουργία υποδομών, αλλά και η διαμόρφωση συνθηκών ώστε οι επενδύσεις να ενισχύουν την απασχόληση, την εγχώρια παραγωγή και τις συνεργασίες με τις ελληνικές επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή και ανταγωνιστική την αγορά.