TREK Development: Είσοδος στις κρίσιμες υποδομές με έργο €3,3 εκατ. στο λιμάνι του Λαυρίου

Η TREK Development (ticker: TREK) ανακοινώνει την ανάληψη του έργου της προμήθειας και εγκατάστασης Πλωτών Κυματοθραυστών και Προβλητών στον Λιμένα Λαυρίου, για λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΛ), σε συνεργασία με την Διεθνή εταιρία MARINETEK Croatia-Finland.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση – αγκύρωση αριθμού πλωτών αρθρωτών προβλητών, την προμήθεια και εγκατάσταση pillars, καθώς και τις εργασίες ηλεκτρο-μηχανολογικής διασύνδεσης της νέας προβλήτας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3,3 εκατ ευρώ, με τη συμμετοχή της TREK να ανέρχεται στα 1,8 εκατ. Ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η παράδοση του έργου αναμένεται εντός του πρώτου διμήνου του 2027.

Το παρόν έργο είναι προϊόν Στρατηγικής συνεργασίας της εισηγμένης με την κατασκευαστική εταιρία μαρίνων, MARINETEK με έδρα την Κροατία, την Φιλανδία και την Φλόριντα των ΗΠΑ, η οποία διαθέτει σειρά από διεθνείς πατέντες στην κατασκευή πλωτών μαρίνων, με την υπογραφή σύμβασης τον Οκτώβριο του 2026 για την ολοκληρωμένη προώθηση Λιμενικών έργων και Μαρίνων στην Ελλάδα και την Κύπρο, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης και χρηματοδότησης, όσο και κατασκευής.

Με την συνεργασία αυτή, η TREK ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον Τομέα των Υποδομών και κάνει τα πρώτα βήματα στην καθετοποιημένη Αγορά των Κρίσιμων Υποδομών που αποτελεί και τη βασική της προτεραιότητα στην κατασκευαστική της δραστηριότητα.