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Intracom: Αγορά 226.000 μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη
Επιχειρήσεις
20:17 - 20 Οκτ 2026

Intracom: Αγορά 226.000 μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη

Reporter.gr Newsroom

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Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»(δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS», εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι o κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, στις 20.10.2026 προέβη στην αγορά 226.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRACOM HOLDINGS, συνολικής αξίας € 698.781,05.

Εχθές, 19/10/2026 ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης προέβη στην αγορά 163.969 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRACOM HOLDINGS, συνολικής αξίας €486.774,77.

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