Η ΓΣΕΒΕΕ στον εορτασμό για τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Μνήμες του παρελθόντος αλλά και μηνύματα για το παρόν και το μέλλον της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη Μεσσηνία, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της παρουσίας και δράσης της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Μεσσηνίας, που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), στην Καλαμάτα, το διάστημα 16 -18 Οκτωβρίου 2026.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στην διάρκεια του 5ου Φοιτητικού Συνεδρίου, με τίτλο: «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Οι προκλήσεις της βιωσιμότητας και των νέων τεχνολογιών», που οργανώθηκε με τη συνεργασία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και της ΓΣΕΒΕΕ, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας συμμετείχε σε πάνελ με θέμα: Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και ο ρόλος των τραπεζών στη βιωσιμότητα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κ. Καββαθάς ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ η τραπεζική χρηματοδότηση εξακολουθεί να έχει πολύ περιορισμένη συμμετοχή στις επενδύσεις των μικρών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα τόνισε πως «Διαχρονικά, στις εξαμηνιαίες έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μόνο το 3%–5% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έχουν λάβει χρηματοδότηση από τραπεζικό δανεισμό, ενώ τα ίδια κεφάλαια παραμένουν η βασική πηγή χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στις επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού παραμένει σχετικά περιορισμένη και σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, λιγότερες από 1 στις 4 επιχειρήσεις, δηλώνουν ότι πραγματοποιούν επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό ή ψηφιακές τεχνολογίες. Το ποσοστό είναι ακόμη χαμηλότερο στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, σημειώνοντας πως «τα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να είναι απλά, τυποποιημένα και προσαρμοσμένα σε επενδύσεις μικρού ύψους, χωρίς δυσανάλογο διοικητικό κόστος, σύνθετα business plans και πολλαπλές διαδικασίες έγκρισης». Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διευθυντής ΠΜΣ στη Βιώσιμη Χρηματοοικονομική και Λογιστική, ενώ εκτός από τον Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχαν οι κ.κ. Τσαγκαράκης Γεώργιος, SB Financial Products and Group Sales Manager, Small Business Banking, Alpha Bank, Καριοφύλλας Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, πρώην Επικεφαλής Middle Office Retail Business Banking, Eurobank, Κρανιώτης Παύλος, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Βασιλόπουλος Ανδρέας, Director of Southwestern and Central Greece, Alpha Bank και Αγοράκη Μαρία Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Στο συνέδριο συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και θεσμικών φορέων, με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων και των νέων προοπτικών για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Την ίδια ημέρα το Δ.Σ. της Γενικής Συνομοσπονδίας συμμετείχε σε ξενάγηση και παρουσίαση της Λαϊκής Αγοράς, της τοπικής παραγωγής και των προϊόντων της μεσσηνιακής γης, με έμφαση στη σύνδεση της αγροδιατροφικής ταυτότητας με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Το απόγευμα του Σαββάτου, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε η Κεντρική Επετειακή εκδήλωση «ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας - 100 Χρόνια Συμμετέχοντας στην Ιστορία της Μεσσηνίας» όπου παρουσιάστηκε το ιστορικό αφιέρωμα για την πορεία της Ομοσπονδίας, από το 1926 έως το 2026, έκθεση φωτογραφιών, τεκμηρίων και κειμηλίων από την επαγγελματική ιστορία της Μεσσηνίας καθώς και η νέα ταυτότητα της ΟΕΒΕΣ. Μέσα από την παρουσίαση της εκατονταετούς διαδρομής της ΟΕΒΕΣ, την έκθεση ιστορικού υλικού, αναδείχθηκαν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις που συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Μεσσηνίας. Στην διάρκεια της εκδήλωσης το παρόν έδωσε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ και ο πρώην Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Κανελλόπουλος. Η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας είναι η έκτη παλαιότερη Ομοσπονδία στη χώρα και σήμερα έχει στη δύναμή της 19 σωματεία. «Σήμερα γυρίζουμε τις σελίδες μιας ιστορίας 100 χρόνων, που ξεκινά στην Καλαμάτα το 1926 και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Της ιστορίας των ανθρώπων της μικρής επιχείρησης, των επαγγελματιών, που οργανώθηκαν και δημιούργησαν παλεύοντας μέσα σε πολέμους, καταστροφές και κρίσεις, με την ΟΕΒΕΣ πάντα στο πλευρό τους. Ας επιστρέψουμε στο 1926, στην Καλαμάτα εκείνης της εποχής, όταν 32 αντιπρόσωποι των 17 επαγγελματικών σωματείων συγκεντρώθηκαν για να εκλέξουν την πρώτη διοίκηση, ορμώμενοι από τα κοινά προβλήματα της εποχής και αντιλαμβανόμενοι ότι η συλλογική εκπροσώπηση δίνει δύναμη στη φωνή του κάθε επαγγελματία» ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, κ. Γιώργος Καπερώνης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, υπογράμμισε, στην δική του ομιλία, ότι τα προβλήματα του εμπορίου 2026 παραμένουν τα ίδια με αυτά του 1926, όταν ιδρύθηκε η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία, στην Καλαμάτα, και των 51 μελών του συμβουλίου της Συνομοσπονδίας σημειώνοντας ότι στόχος είναι «για να τιμήσουμε τον επαγγελματία, τον έμπορο, τον βιοτέχνη της Μεσσηνίας για τον καθημερινό αγώνα που δίνει, όχι για τον εαυτό του, αλλά για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, για την κοινωνική συνοχή, για το μέλλον των παιδιών μας και της πατρίδας». Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ήταν ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κ. Χρυσόστομος, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής, κ. Μίλτος Χρυσομάλλης, οι βουλευτές, κ.κ. Περικλής Μαντάς, Αλέξης Χαρίτσης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, κ. Γιάννης Βουτσινάς, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος, ενώ αναγνώστηκε και μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σαμαρά.

Από την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, στο τέλος της εκδήλωσης, επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο για την Costa Navarino, στην Alpha Bank την οποία παρέλαβε ο περιφερειακός διευθυντής δικτύου καταστημάτων, κ. Ανδρέας Βασιλόπουλος, στην ποτοποιία «Καλλικούνη» την οποία παρέλαβε ο Γιώργος Καλλικούνης και στην εφημερίδα «Θάρρος», την οποία παρέλαβε η εκδότρια, κα. Αντα Αποστολάκη. Επίσης τιμητικές διακρίσεις σε μεσσηνιακές επιχειρήσεις με ιδιαίτερη παρουσία και στίγμα ακόμα και σήμερα και συγκεκριμένα (κατά σειρά αναφοράς) στα μεταξωτά – υφαντά «Γκόνος», στην παστελοποιία «Αφοί Λάμπου», στην ταβέρνα «Βάγιας», στο κατάστημα γεωργικών και λοιπών εφοδίων «Κάτσιος», στην ασβεστοποιία «Κλήμης», στο βιβλιοπωλείο «Κονταργύρης», στο σούπερ μάρκετ «Κοτταρίδη», στα βιβλιοπωλεία «Λυμπερόπουλος» και «Μακρής», στα υδραυλικά «Μάνθος», στο οινοπαντοπωλείο – ταβέρνα «Μαυρίκη», στα σούπερ μάρκετ «Μουργή», στην οικογένεια Μουστρούχου (Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας), στα κρεοπωλεία «Μουτεβελή», στο συνεργείο «Καραντάρα», στο κρεοπωλείο «Ο Βασιλικός», στα κρεοπωλεία «Ούτσικα», στο αρτοποιείο «Παπαδάκου», στην εταιρεία τροφίμων «Παπαδημητρίου», στο βιβλιοπωλείο «Παπαχρήστου», στην ταβέρνα «Πολίτης», στα φρένα «Ρήγα», στο κρεοπωλείο «Σακκάς», στο ζαχαροπλαστείο «Σκιαδάς», στα αρτοποιεία «Σουρέας», στην ταβέρνα «Τα Ρολλά» της οικογένειας Αθανασόπουλου, στους ξηρούς καρπούς «Τέττας», στο κρεοπωλείο «Φέστας», στο ιχθυοπωλείο «Φοίφα», στο αρτοποιείο «Φραγγέα» και στο εστιατόριο «Χουλιάρας».

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ στο Παλαιό Δημαρχείο Καλαμάτας, με τη συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ, της Διοίκησης της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και εκπροσώπων των τοπικών αρχών.

Στην πανηγυρική συνεδρίαση παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Θ. Βασιλόπουλος, ο Βουλευτής κ. Π. Μαντάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας κ. Στ. Αναστασόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Κανελλόπουλος, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Γ. Βουτσινάς, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Ευαγ. Ξυγκώρος και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Π. Κρανιώτης. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Θ. Βασιλόπουλος απένειμε στον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ το επετειακό συλλεκτικό μετάλλιο με την ονομασία «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ» το οποίο είναι αφιερωμένο στη συμπλήρωση 205 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και της απελευθέρωση της Καλαμάτας, του οποίου η εικαστική προσέγγιση και δημιουργία ανήκει στον γλύπτη κ. Π. Λαμπρινίδη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση την αποκέντρωση και το αποτύπωμα των πολιτικών που θα πρέπει να αναπτυχθούν, με γνώμονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων του Nομού. Να σημειωθεί ότι η Καλαμάτα είχε φιλοξενήσει συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ τον Ιανουάριο του 1950.