Έρχονται 3 έως 5 δύσκολα χρόνια για τις αεροπορικές: Φωτιά στα εισιτήρια από το κόστος καυσίμων

Μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένων πιέσεων, με ορίζοντα τριών έως πέντε ετών, προεξοφλούν οι διοικήσεις των αεροπορικών εταιρειών, καθώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων, στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν, επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος και αναγκάζει τον κλάδο να επανεξετάσει τα σχέδια ανάπτυξής του. Οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια, ο περιορισμός των επενδύσεων και η αναπροσαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης του στόλου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αποφάσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι επικεφαλής των εταιρειών εκτιμούν ότι οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αερομεταφορείς προετοιμάζονται για νέες αυξήσεις ναύλων, αλλά και για πιο συγκρατημένη επενδυτική πολιτική.

«Νομίζω ότι μας περιμένουν τρία έως πέντε δύσκολα χρόνια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της TAP Air Portugal, Λουίς Ροντρίγκες, στο World Aviation Festival στη Λισαβόνα. Όπως ανέφερε, η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια εξακολουθεί να κινείται σε ισχυρά επίπεδα, ωστόσο υπάρχουν όρια στο πόσο μπορούν να αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων.

Ανθεκτική η ζήτηση, αλλά εντείνονται οι ανησυχίες

Μέχρι στιγμής, οι επιβάτες συνεχίζουν να ταξιδεύουν, παρά τις αναταράξεις στον κλάδο και τις αυξήσεις των ναύλων. Σύμφωνα με στοιχεία της OAG, οι κρατήσεις έφτασαν τα 2,3 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε ενώ οι τιμές των εισιτηρίων εμφάνιζαν ετήσιες αυξήσεις διψήφιου ποσοστού σχεδόν κάθε μήνα του 2026.

Αντίστοιχη εικόνα μετέφερε αυτόν τον μήνα η Delta Air Lines, αναφέροντας ότι δεν διαπίστωσε ουσιαστική κάμψη της ζήτησης, παρά το γεγονός ότι οι τιμές των εισιτηρίων της αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 20% μέσα στο έτος.

Ωστόσο, οι διοικήσεις των αεροπορικών εταιρειών ανησυχούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρατεταμένη ακρίβεια στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος μεταφέρεται σταδιακά σε άλλους τομείς της οικονομίας, ενδέχεται να περιοριστούν τα διαθέσιμα εισοδήματα και, κατ’ επέκταση, οι δαπάνες για ταξίδια.

«Κάποια στιγμή θα υπάρξει καταστροφή της ζήτησης. Κάποια στιγμή όλος αυτός ο πληθωρισμός θα φτωχύνει τον κόσμο», προειδοποίησε, σύμφωνα με τους Financial Times, επικεφαλής μεγάλης αεροπορικής εταιρείας.

Το κόστος των καυσίμων αλλάζει τις επιχειρηματικές προτεραιότητες

Πρόσθετη πίεση αναμένεται να ασκηθεί καθώς λήγουν συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), μέσω των οποίων ορισμένες εταιρείες είχαν περιορίσει την έκθεσή τους στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων κατά τη διάρκεια του 2026.

Η ITA Airways είχε καλύψει περίπου το 80% των αναγκών της σε καύσιμα πριν από την κρίση στο Ιράν. Ωστόσο, δεν έχει συνάψει νέες συμφωνίες αντιστάθμισης, γεγονός που την καθιστά περισσότερο εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών το 2027.

«Όπως όλοι οι υπόλοιποι, θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις τιμές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιοργκ Έμπερχαρτ.

Από την πλευρά του, ο Ρομπέρτο Άλβο, επικεφαλής της Latam Airlines, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Νότιας Αμερικής, εκτίμησε ότι η βασική πρόκληση για τον κλάδο δεν είναι προς το παρόν η ζήτηση, αλλά το αυξημένο κόστος, το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι εάν οι υψηλές τιμές της ενέργειας επιβαρύνουν ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα, η επιβράδυνση των αεροπορικών ταξιδιών θα γίνει πιθανότερη.

Σε αυτό το περιβάλλον, περιορίζονται και τα περιθώρια αξιοποίησης των εκπτώσεων ως εργαλείου προσέλκυσης επιβατών. Η μείωση των ναύλων, όσο το κόστος των καυσίμων παραμένει υψηλό, θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την κερδοφορία των εταιρειών.

«Πιστεύω ότι ο κλάδος θα είναι μικρότερος από ό,τι θα ήταν υπό διαφορετικές συνθήκες», δήλωσε ο Άντριαν Νόιχαουζερ, διευθύνων σύμβουλος της Abra, του ομίλου που προέκυψε από τη συνένωση των Gol και Avianca.

Αναθεώρηση σχεδίων για στόλο και επενδύσεις

Οι αυξημένες δαπάνες επηρεάζουν ήδη τις αποφάσεις των αεροπορικών εταιρειών για την ανανέωση και την επέκταση του στόλου τους. Εταιρείες που ανέμεναν νέες παραδόσεις αεροσκαφών από την Boeing και την Airbus με στόχο την ανάπτυξή τους ενδέχεται να αξιοποιήσουν τα νέα αεροπλάνα κυρίως για την αντικατάσταση παλαιότερων και λιγότερο αποδοτικών μοντέλων.

Η SunExpress, στην οποία συμμετέχουν η Lufthansa και η Turkish Airlines, θα εξετάζει σε ετήσια βάση εάν θα διατηρεί παλαιότερα αεροσκάφη καθώς παραλαμβάνει νέα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της, Μάρκους Σνάμπελ.

Η Latam έχει ήδη επιλέξει να χρησιμοποιεί ορισμένα από τα παλαιότερα αεροσκάφη της σε δρομολόγια με μικρότερη συχνότητα, προκειμένου να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει, προς το παρόν, την ακριβότερη λύση της πλήρους απόσυρσής τους.

Παράλληλα, οι εταιρείες καλούνται να ιεραρχήσουν εκ νέου τις επενδυτικές τους προτεραιότητες. Η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί πρόσθετα κεφάλαια, την ώρα που το αυξημένο λειτουργικό κόστος περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους.

Παρά τις προκλήσεις, ο Ρομπέρτο Άλβο δηλώνει «συγκρατημένα αισιόδοξος» για την προσαρμοστικότητα του κλάδου. Όπως επισημαίνει, κρίσιμο στοιχείο για τις αεροπορικές εταιρείες θα είναι η μεγαλύτερη ευελιξία, η ταχύτερη ανταπόκριση στις μεταβολές της αγοράς και η αποτελεσματικότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας.