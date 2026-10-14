ΕΛΣΤΑΤ: Εκτόξευση 13,8% των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 13,8% έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,7% έναντι μείωσης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 13,8%, τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 23,3%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,8%

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 13,8% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,7%, τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,7%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,3%.

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 1,7%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: