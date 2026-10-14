Βιομηχανία: Οι ελλείψεις νερού θα απειλήσουν την ανάπτυξη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Η Schneider Electric, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, δημοσίευσε σήμερα την έκθεση The Water Crunch Report, μια νέα έρευνα που αποκαλύπτει ότι το νερό αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την επιχειρησιακή συνέχεια της βιομηχανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, κατατάσσοντας τον ίδιο ψηλά με τις κυβερνοεπιθέσεις και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την περσινή έρευνα της Schneider Electric με επίκεντρο τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία περισσότεροι από τους μισούς (56%) επιχειρηματικούς ηγέτες δήλωσαν ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το νερό θα αυξηθούν ταχύτερα από άλλους κινδύνους που αφορούν τις υποδομές τα επόμενα χρόνια.

Η The Water Crunch Report βασίστηκε σε έρευνα μεταξύ ανώτερων στελεχών βιομηχανικών επιχειρήσεων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις ύδρευσης και δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, οι ηγέτες της βιομηχανίας αναφέρουν ότι το υδατικό στρες έχει ήδη αυξήσει το λειτουργικό τους κόστος (44%), έχει επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς για υποδομές και συντήρηση (38%) και έχει προκαλέσει διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες (30%).

Εάν αύριο σημειωνόταν μια σοβαρή διακοπή στην παροχή νερού, το 44% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η λειτουργία τους θα άρχιζε να επηρεάζεται μέσα σε 24 ώρες. Κατά μέσο όρο, περισσότεροι από τους μισούς (52%) ηγέτες της βιομηχανίας αναμένουν ότι η ποιότητα ή η διαθεσιμότητα του νερού θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη του οργανισμού τους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, έως το 2031, ενώ 1 στους 7 (14%) δηλώνει ότι αποτελεί ήδη σήμερα εμπόδιο για τη λειτουργία ή την ανάπτυξή του.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις σοβαρότερες συνθήκες ξηρασίας εδώ και δεκαετίες. Οι επιπτώσεις στους τομείς των εμπορευματικών μεταφορών, της ενέργειας και της γεωργίας αποτελούν μια έντονη υπενθύμιση ότι αυτές οι πιέσεις δεν αποτελούν πλέον υποθετικό σενάριο.

«Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αντιμετωπίζει το νερό αποκλειστικά ως περιβαλλοντικό ζήτημα. Αποτελεί πλέον ζήτημα ανταγωνιστικότητας», δήλωσε η Gwenaelle Huet, Executive Vice President, Industrial Automation της Schneider Electric. «Όπως η ενεργειακή μετάβαση αναδιαμόρφωσε τη βιομηχανική στρατηγική κατά την τελευταία δεκαετία, έτσι και η αποδοτική χρήση του νερού θα διαμορφώσει την επόμενη. Η βιομηχανική ευφυΐα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει στις επιχειρήσεις πρωτοφανή ορατότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται, σπαταλάται και ανακυκλώνεται το νερό. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατανόηση του προβλήματος, αλλά η ανάληψη δράσης με την ταχύτητα που απαιτείται για τη διασφάλιση του βιομηχανικού μέλλοντος της Ευρώπης».

«Είναι εύκολο να θεωρήσουμε ότι η ξηρασία του φετινού καλοκαιριού και οι επιπτώσεις της στη βιομηχανία αποτελούν ένα μεμονωμένο γεγονός, όμως πλέον πρόκειται για ένα διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη», δήλωσε η Sophie Borgne, Water & Environment Segment President της Schneider Electric. «Αυτή τη στιγμή, περίπου το ήμισυ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται υπό κάποια μορφή ξηρασίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας της ΕΕ. Η επαναχρησιμοποίηση του νερού μπορεί να μειώσει την εξάρτησή μας από ποτάμια και ταμιευτήρες που ήδη βρίσκονται υπό πίεση. Ωστόσο, σήμερα επαναχρησιμοποιείται μόλις το 2,4% των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στην ΕΕ. Οι οργανισμοί που επενδύουν σε έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης νερού μετατρέπουν την αποδοτική χρήση του νερού σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Επίγνωση έναντι υιοθέτησης τεχνολογίας

Η έξυπνη τεχνολογία διαχείρισης νερού αναγνωρίζεται ευρέως ως λύση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, όμως η εφαρμογή της δεν συμβαδίζει με το επίπεδο ενημέρωσης. Το χάσμα δεν οφείλεται σε δυσπιστία. Η πεποίθηση για την αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων είναι σχεδόν καθολική: το 86% των ηγετών της βιομηχανίας και το 98% των επιχειρήσεων ύδρευσης δηλώνουν ότι η έξυπνη τεχνολογία διαχείρισης νερού μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος, ενώ περισσότερο από το 80% θεωρεί ότι προστατεύει την επιχειρησιακή συνέχεια και ενισχύει τις επιδόσεις βιωσιμότητας.

Παρά ταύτα, οι ηγέτες της βιομηχανίας εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμη εγκαταστήσει: το 58% γνωρίζει τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins) ή τα εργαλεία μοντελοποίησης δικτύων, αλλά δεν τα έχει εγκαταστήσει, ενώ το 57% των επιχειρήσεων ύδρευσης δηλώνει το ίδιο για τις τεχνολογίες προγνωστικής ανάλυσης (predictive analytics) ή για τη διαχείριση νερού με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ενθαρρυντικά νέα είναι ότι η βιομηχανία δεν περιμένει να επιδεινωθεί το πρόβλημα. Σχεδόν όλοι οι οργανισμοί που συμμετείχαν στην έρευνα (100% των επιχειρήσεων ύδρευσης και 98% των ηγετών της βιομηχανίας) δηλώνουν ότι η διαθεσιμότητα ή η ποιότητα του νερού έχει ήδη επηρεάσει σημαντικές αποφάσεις, από την αύξηση των επενδύσεων στην αποδοτική χρήση του νερού (47%) έως την επίσημη εξέταση των κινδύνων που σχετίζονται με το νερό σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου (43%).

Περισσότεροι από τους μισούς ηγέτες της βιομηχανίας που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν εγκαταστήσει αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου (56%) και έξυπνους μετρητές (55%). Η υιοθέτηση έξυπνων μετρητών είναι ακόμη υψηλότερη στις επιχειρήσεις ύδρευσης, φτάνοντας το 76%.

Η κυβερνοασφάλεια βρίσκεται επίσης ολοένα και περισσότερο στην ατζέντα, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ηγέτες τόσο της βιομηχανίας όσο και των επιχειρήσεων ύδρευσης την κατατάσσουν μεταξύ των σημαντικότερων κινδύνων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς τα συστήματα ύδρευσης γίνονται όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένα και ψηφιοποιημένα.

Ωστόσο, υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης: πολλοί ηγέτες γνωρίζουν τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, αλλά δεν τις έχουν ακόμη εγκαταστήσει. Αυτό σημαίνει ότι τα σημαντικότερα οφέλη μπορεί να βρίσκονται ακόμη μπροστά μας.

Για τους Ευρωπαίους επιχειρηματικούς ηγέτες, το συμπέρασμα είναι σαφές: ο κίνδυνος που σχετίζεται με το νερό χρειάζεται πλέον την ίδια ενεργή διαχείριση με την ενέργεια ή την κυβερνοασφάλεια. Η κάλυψη αυτού του κενού αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους κλάδους που ήδη αισθάνονται το κόστος του υδατικού στρες.

«Για σχεδόν δύο δεκαετίες, το νερό έχει παραμεληθεί στη συζήτηση για το κλίμα, προσελκύοντας ένα μικρό μόνο μέρος των επενδύσεων που κατευθύνονται στην ενέργεια ή τον άνθρακα. Καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται με περισσότερο από τον διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, η πίεση στους υδάτινους πόρους εντείνεται. Η έκθεση The Water Crunch επιβεβαιώνει ότι η νοοτροπία αλλάζει: το 47% των ηγετών της βιομηχανίας έχει ήδη αυξήσει τις επενδύσεις στην αποδοτική χρήση του νερού και το 43% έχει θέσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με το νερό σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου. Η υδατική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πλέον ως επιχειρηματική προτεραιότητα και όχι ως ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί εκ των υστέρων», δήλωσε ο Tom Freyberg, ανεξάρτητος ειδικός σε θέματα νερού και περιβάλλοντος.

Οι πρωτοποριακές επιχειρήσεις ύδρευσης αξιοποιούν υφιστάμενες τεχνολογίες για να περιορίσουν τις επιπτώσεις στους πελάτες τους. Για να διασφαλίσει την ασφάλεια της παροχής νερού στο δίκτυό της, η δανέζικη επιχείρηση ύδρευσης Aarhus Vand βασίζεται στις δυνατότητες πρόβλεψης ενός ψηφιακού διδύμου.

Η λύση EcoStruxure™ Water Advisor – Water Simulation της Schneider Electric εγκαταστάθηκε ώστε να βοηθήσει την επιχείρηση να παρακολουθεί εξ αποστάσεως το δίκτυο ύδρευσης, εντοπίζοντας με ευκολία και ακρίβεια πιθανές διαρροές και διακυμάνσεις στην παροχή. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από διάφορα σημεία του δικτύου, το Water Simulation προβλέπει τις επιπτώσεις προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων γεγονότων, επιτρέποντας στην Aarhus Vand να λαμβάνει γρήγορα τις καταλληλότερες αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η σπατάλη και εξασφαλίζεται αξιόπιστη παροχή νερού υψηλής ποιότητας στους πελάτες.

Ο πάροχος επωφελείται επίσης από μειωμένη κατανάλωση και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, χάρη στη βελτιωμένη αποδοτικότητα.