Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Η συμβολή της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών στην υγιεινή διατροφή από την παιδική ηλικία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) υπογραμμίζει τη συμβολή της ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών στην προώθηση ισορροπημένων διατροφικών επιλογών από την παιδική ηλικία. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ΣΕΒΤ συνεισέφερε στη διαμόρφωση του πίνακα προδιαγραφών για τα προϊόντα που από φέτος διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εθνική Επιτροπή Διατροφής.

Βασική θέση του ΣΕΒΤ είναι ότι η υγιεινή διατροφή, σε συνδυασμό με την επαρκή σωματική δραστηριότητα και την υπεύθυνη ενημέρωση, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της καλής υγείας, τη μείωση των ποσοστών παχυσαρκίας και τον περιορισμό των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Καθώς οι διατροφικές συνήθειες διαμορφώνονται από μικρή ηλικία, τα προϊόντα που διατίθενται στα σχολείαμπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξοικείωση των μαθητών με πιο ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ υποστήριξε τη συμπερίληψη ακόμα περισσότερων υγιεινών και θρεπτικών προϊόντων στα σχολικά κυλικεία, ενισχύοντας την πρόσβαση των μαθητών σε πιο ισορροπημένες διατροφικές επιλογές στο σχολικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ο ΣΕΒΤ, στο πλαίσιο της συμβολής στη διαμόρφωση ακόμα καλύτερων διατροφικών μοντέλων υλοποιεί πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν την υπεύθυνη στάση της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών απέναντι στον καταναλωτή και την κοινωνία. Ο Κώδικας Αρχών για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία, που δημιουργήθηκε το 2005 αποτυπώνει τη δέσμευση των Μελών του ΣΕΒΤ στην προώθηση της ισορροπημένης διατροφής. Σημαντική είναι επίσης η πρωτοβουλία του Ελληνικού Pledge, που υλοποιείται από το 2021 με την υποστήριξη του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ). Πρόκειται για έναν σύγχρονο Κώδικα Αυτοδέσμευσης, μέσω του οποίου οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεσμεύονται να μην διαφημίζουν προς παιδιά κάτω των 13 ετών προϊόντα που δεν πληρούν συγκεκριμένα διατροφικά κριτήρια, με στόχο την αντιμετώπισητης παιδικής παχυσαρκίας και των μη μεταδιδόμενωννοσημάτων. Ακόμα, η πρωτοβουλία της Ανασύνθεσης προωθεί τη διάθεση προϊόντων με πιο υγιεινά χαρακτηριστικά, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.

Η Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ και εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην Εθνική Επιτροπή Διατροφής, κα ΒάσωΠαπαδημητρίου, δήλωσε: «Η διαμόρφωση ισορροπημένωνδιατροφικών συνηθειών ξεκινά από την παιδική ηλικία και αποτελεί ευθύνη όλων μας. Το σχολικό περιβάλλον και το σχολικό κυλικείο, διαθέτοντας περισσότερες ισορροπημένες επιλογές, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην εκπαίδευση παιδιών και γονιών σε πιο ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην Εθνική Επιτροπή Διατροφής, στηρίζουμε τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που ενισχύει την πρόσβαση των μαθητών σε θρεπτικά προϊόντα».