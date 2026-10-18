ΣΕΑΟΠ: Σταθερότητα κατέγραψαν οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το 1ο εξάμηνο του 2026

Σταθερότητα παρουσίασαν οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το 1ο εξάμηνο του 2026, με οριακή μείωση της συνολικής αξίας και της εξαγόμενης ποσότητας, σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από διεθνείς προκλήσεις και έντονο ανταγωνισμό. Ο κλάδος της ελληνικής ποτοποιίας/αποσταγματοποιίας συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, διατηρώντας την εξωστρέφειά του, παραμένοντας ανταγωνιστικός και συνεχίζοντας να εξελίσσεται, τόσο ποιοτικά όσο και παραγωγικά.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, τα οποία επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ, οι συνολικές εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών (εντός ΕΕ 27 και προς Τρίτες Χώρες) ανήλθαν το 1ο εξάμηνο του 2026 σε 52,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση κατά -0,03% σε αξία (-15,7 χιλ. € σε απόλυτες τιμές) σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, ενώ η ποσότητα διαμορφώθηκε στα 18,2 εκατ. kg, παρουσιάζοντας μείωση κατά -1,43% (-263 χιλ. kg).

Παρά τη μικρή κάμψη το 2026, η πορεία των εξαγωγών ελληνικών αλκοολούχων ποτών παραμένει σταθερά ανοδική. Σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019, οι εξαγωγές εμφανίζουν αύξηση κατά +41,5% σε αξία και +11,1% σε ποσότητα, γεγονός που αποτυπώνει τη διαχρονική εξωστρέφεια των ελληνικών αλκοολούχων ποτών.

Η σύγκριση με την τελευταία 5ετία καταδεικνύει αύξηση των εξαγωγών ελληνικών αλκοολούχων ποτών σε αξία κατά +16,1% και μείωση σε ποσότητα κατά −2,5%.

Η μέση τιμή €/Kg των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών διαμορφώθηκε στα 2,88 €/kg, καταγράφοντας αύξηση κατά +1,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η μέση τιμή παραμένει σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τα μετά Covid-19 επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την αξία των ελληνικών αλκοολούχων ποτών.

Σταθερότητα κατέγραψαν οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το 1ο εξάμηνο του 2026

Σταθερότητα παρουσίασαν οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το 1ο εξάμηνο του 2026, με οριακή μείωση της συνολικής αξίας και της εξαγόμενης ποσότητας, σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από διεθνείς προκλήσεις και έντονο ανταγωνισμό. Ο κλάδος της ελληνικής ποτοποιίας/αποσταγματοποιίας συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, διατηρώντας την εξωστρέφειά του, παραμένοντας ανταγωνιστικός και συνεχίζοντας να εξελίσσεται, τόσο ποιοτικά όσο και παραγωγικά.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, τα οποία επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ, οι συνολικές εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών (εντός ΕΕ 27 και προς Τρίτες Χώρες) ανήλθαν το 1ο εξάμηνο του 2026 σε 52,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση κατά -0,03% σε αξία (-15,7 χιλ. € σε απόλυτες τιμές) σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, ενώ η ποσότητα διαμορφώθηκε στα 18,2 εκατ. kg, παρουσιάζοντας μείωση κατά -1,43% (-263 χιλ. kg).

Παρά τη μικρή κάμψη το 2026, η πορεία των εξαγωγών ελληνικών αλκοολούχων ποτών παραμένει σταθερά ανοδική. Σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019, οι εξαγωγές εμφανίζουν αύξηση κατά +41,5% σε αξία και +11,1% σε ποσότητα, γεγονός που αποτυπώνει τη διαχρονική εξωστρέφεια των ελληνικών αλκοολούχων ποτών.

Η σύγκριση με την τελευταία 5ετία καταδεικνύει αύξηση των εξαγωγών ελληνικών αλκοολούχων ποτών σε αξία κατά +16,1% και μείωση σε ποσότητα κατά −2,5%.

Η μέση τιμή €/Kg των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών διαμορφώθηκε στα 2,88 €/kg, καταγράφοντας αύξηση κατά +1,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η μέση τιμή παραμένει σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τα μετά Covid-19 επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την αξία των ελληνικών αλκοολούχων ποτών.

Χώρες Εξαγωγών

Ως προς τους εξαγωγικούς προορισμούς, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ-27 εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό προορισμό των ελληνικών αλκοολούχων ποτών απορροφώντας το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών, με ποσοστό ≈79,5% σε αξία και ≈80,2% σε ποσότητα. Το 1ο εξάμηνο του 2026 τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.- 27 απορρόφησαν το 79,5% της αξίας, δηλαδή 41,61 εκ. € και το 80,2% της ποσότητας, δηλαδή 14,57 εκ. kg.

Η αξία των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το 1ο εξάμηνο του 2026 μειώθηκε εντός ΕΕ-27 κατά -0,98% σε αντίθεση με τις Τρίτες Χώρες όπου παρατηρήθηκε αύξηση +3,8% σε αξία και οριακή μείωση -0,7% σε ποσότητα, σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο 2025.

Η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, κατέχοντας το 40,5% της ποσότητας (7,36 εκ. kg) & το 36% της αξίας (18,82 εκ. €) του συνόλου των εξαγωγών. Στη 2η θέση βρίσκεται η Βουλγαρία, με οριακή μείωση -2,6% σε αξία και αύξηση +5,2% σε ποσότητα σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2025. Στην 3η θέση βρίσκεται το Ιράκ, το οποίο παρουσιάζει ανάκαμψη, απορροφώντας 2,35 εκ. kg σε ποσότητα και 5,87 εκ. € σε αξία, με αύξηση +8,9% σε αξία και +6,1% σε ποσότητα.

Πέραν των παραδοσιακών αγορών, στις οποίες κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, οι ελληνικές ποτοποιίες διευρύνουν σταθερά την εξαγωγική τους παρουσία και σε άλλους προορισμούς.

Ειδικότερα, το 1ο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, η Πολωνία, η Ιταλία και η Τσεχία κατέγραψαν αύξηση της αξίας των εξαγωγών άνω του 40%. Αναλυτικότερα, στην Πολωνία η εξαγόμενη αξία αυξήθηκε κατά +77,1%, από 1,12 εκ. € σε 1,98 εκ. €, στην Ιταλία σημειώθηκε ιδιαίτερα έντονη άνοδος κατά +152,6%, από 286,9 χιλ. € σε 724,7 χιλ. €, ενώ στην Τσεχία καταγράφηκε αύξηση κατά +45,4%, από 483,4 χιλ. € σε 703,1 χιλ. €. Η σημαντική αυτή ενίσχυση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση για την κατηγορία του τζιν, καθώς και στην ευρύτερη κατηγορία των λοιπών αλκοολούχων ποτών τύπου μπράντι.

Οι δύο αυτές κατηγορίες συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών και στη διεύρυνση των προϊόντων που διαθέτουν οι ελληνικές ποτοποιίες στο εξωτερικό. Παράλληλα, δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των καταναλωτών και να ενισχύουν την παρουσία τους σε νέες αγορές.