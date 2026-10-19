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Πληθωρισμός τροφίμων: Νέο κύμα ακρίβειας έως το 2027 – Πόλεμος, ακριβότερα ναύλα και ξηρασία «πιέζουν» τις τιμές
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:58 - 19 Οκτ 2026

Πληθωρισμός τροφίμων: Νέο κύμα ακρίβειας έως το 2027 – Πόλεμος, ακριβότερα ναύλα και ξηρασία «πιέζουν» τις τιμές

Reporter.gr Newsroom

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Ο παγκόσμιος πληθωρισμός των τροφίμων αναμένεται να επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες και να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα έως και το 2027, καθώς οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές λόγω των πολέμων και η ξηρασία που συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο περιορίζουν την προσφορά δημητριακών, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις σε ευάλωτους καταναλωτές.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Reuters, στην Ινδονησία, οι τιμές του ρυζιού έχουν ήδη εκτιναχθεί σε επίπεδα-ρεκόρ, εν μέσω προβλέψεων για καθυστέρηση των βροχοπτώσεων. Την ίδια στιγμή, στην Αίγυπτο η τιμή του ψωμιού έχει αυξηθεί κατά ένα τέταρτο, ενώ στην Ινδία οι τιμές της ζάχαρης έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι ασθενέστερες μουσωνικές βροχοπτώσεις των τελευταίων δέκα και πλέον ετών περιόρισαν την παραγωγή.

«Όλα αυτά έχουν ασκήσει σημαντικές πιέσεις στο σύστημα», δήλωσε ο Μάξιμο Τορέρο, επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). «Θα δούμε εντονότερες επιπτώσεις προς το τέλος του έτους, στις αρχές του επόμενου και, ενδεχομένως, καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους», προειδοποίησε ο ίδιος.

Επισημαίνεται ότι οι φτωχότεροι καταναλωτές στον κόσμο πλήττονται περισσότερο από την απότομη άνοδο των τιμών των τροφίμων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ασία, όπου τα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν ταχύτερα από τον γενικό πληθωρισμό στο 22% των 150 χωρών που εξέτασε, έναντι 14% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές σε ένα καλάθι διεθνώς εμπορεύσιμων αγροτικών προϊόντων, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 136 μονάδες τον Σεπτέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022.

Σε αυτό το φόντο, σημειώνεται ότι η άνοδος των τιμών αυξάνει τον κίνδυνο κοινωνικών αναταραχών και ενδέχεται να οδηγήσει κυβερνήσεις χωρών που αποτελούν σημαντικούς προμηθευτές να επιβάλουν απαγορεύσεις στις εξαγωγές, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις ελλείψεις.

Πολλαπλά πλήγματα στην προσφορά

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις σε υποδομές σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα έχουν διαταράξει τις αποστολές σιταριού, αναγκάζοντας μεγάλους εισαγωγείς, όπως η Αίγυπτος και η Ινδονησία, να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Παράλληλα, η ανασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα αναγκάζει τα πλοία να ακολουθούν μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές γύρω από την Αφρική.

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των καυσίμων και έχει διαταράξει τις εξαγωγές λιπασμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανεβάζοντας το κόστος της αγροτικής παραγωγής. Την ίδια στιγμή, οι ξηρές καιρικές συνθήκες που συνδέονται με το Ελ Νίνιο περιορίζουν την παραγωγή στην Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι τιμές του σιταριού έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% το 2026, ενώ οι τιμές του ρυζιού σε σημαντικές ασιατικές εξαγωγικές χώρες έχουν ενισχυθεί κατά 10% έως 13%, παρά τα μεγάλα διαθέσιμα αποθέματα. Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά επίπεδα στα οποία είχαν φτάσει νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν αυξημένες.

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