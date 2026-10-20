Kawacom: Επένδυση €8,5 εκατ. για νέο εργοστάσιο καφέ στην Κερατέα – Στόχος αύξηση πωλήσεων 15%

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη φετινή χρονιά, ο Όμιλος επιδιώκει να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του κατά 15%, διευρύνοντας παράλληλα το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις της αγοράς. Στόχος είναι, ταυτόχρονα, να ενισχυθούν τα υφιστάμενα προϊόντα, ώστε να αυξηθούν τα μερίδια αγοράς.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση της γεωγραφικής παρουσίας του Ομίλου σε νέες αγορές, εντός και εκτός Ελλάδας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ορθολογική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, καθώς και στη συνεχή βελτίωση των όρων προμήθειας πρώτων υλών.

Παράλληλα, η Kawacom σχεδιάζει να ενισχύσει την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας, αξιοποιώντας πλήρως το σύστημα WMS. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των αποθεμάτων, η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών και η ταχύτερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Επενδύσεις

Η διοίκηση εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, με βασικό στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και την περαιτέρω αναβάθμιση της θέσης του Ομίλου στην αγορά.

Κατά την προηγούμενη χρονιά, συνεχίστηκε η εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος, με επίκεντρο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και τη βελτίωση των λειτουργικών υποδομών. Οι επενδύσεις για το 2025 ανήλθαν σε 2,83 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των κεφαλαίων που διατέθηκαν για επενδύσεις την πενταετία 2021-2025 έφτασε τα 9,37 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγικής και λειτουργικής αποδοτικότητας, στην αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και στη στήριξη της περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται, meanwhile, η προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας καφέ, το οποίο κατασκευάζεται στο Βιοτεχνικό Πάρκο Κερατέας. Η εγκατάσταση αναπτύσσεται σε οικόπεδο 2.930 τ.μ. και αποτελεί επένδυση συνολικού ύψους 8,5 εκατ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 5.000 τ.μ., οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και διατήρησης της πρώτης ύλης, δηλαδή του πράσινου καφέ.

Η επένδυση έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και του ποιοτικού ελέγχου. Ο δεύτερος σχετίζεται με την ενίσχυση της εξωστρέφειας, με στόχο την περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές μέσω προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστική του θέση, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για σταθερή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η εικόνα το 2025

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος συνέχισε την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις από την ίδρυσή του τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και κερδοφορίας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 35,75 εκατ. ευρώ, από 30,61 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 17% σε ετήσια βάση.

Η σημαντική άνοδος του κόστους της βασικής πρώτης ύλης στη διάρκεια της χρήσης άσκησε πιέσεις στο μικτό περιθώριο κέρδους. Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων, επέτρεψε στην εταιρεία να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 35,68%, έναντι 37,94% το 2024. Αντίστοιχα, το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 23,19%, από 24,31% την προηγούμενη χρονιά.

Σε απόλυτα μεγέθη, το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε 8,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11,44%. Η επίδοση αυτή αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική από τη διοίκηση, καθώς επιτεύχθηκε παρά την αισθητή επιβάρυνση από το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών.

Η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα αποδίδεται στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στις προσπάθειες περιορισμού των λειτουργικών δαπανών.

Θετική ήταν η εξέλιξη και στα τελικά αποτελέσματα της χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά περίπου 17%, φτάνοντας τα 7,15 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογη άνοδο κατέγραψαν και τα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 5,47 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω τη δραστηριότητά του στις διεθνείς αγορές. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 22,78%, με το μερίδιό τους στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 22,92%, έναντι 15,26% το 2024.

Όπως επισημαίνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, «η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διαφοροποίηση της γεωγραφικής βάσης των πωλήσεων».

Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου περιορίστηκαν από 10 εκατ. ευρώ σε 4,44 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη δέσμευση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση αποθεμάτων και απαιτήσεων, στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού, καθώς και στην κάλυψη χρηματοδοτικών υποχρεώσεων και στην καταβολή μερισμάτων.