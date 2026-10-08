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ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ με 100% οπτική ίνα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:41 - 08 Οκτ 2026

ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ με 100% οπτική ίνα

Reporter.gr Newsroom

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Το ΔΕΗ Fiber συνεχίζει, με βάση ανακοίνωση, την επέκτασή του σε όλη την Ελλάδα, διευρύνοντας την πρόσβαση σε internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με τη νέα επέκταση, το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμο σε Βόλο, Καλαμάτα, Λαμία, Αρτέμιδα, Άγιο Δημήτριο Αττικής, Πολίχνη και Συκιές Θεσσαλονίκης, προσφέροντας εγγυημένες ταχύτητες έως 2,5 Gbps και δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας.

Αναλυτικά, το ΔΕΗ Fiber είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες περιοχές:

  • Αττική: Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Δημήτριος (νέα περιοχή), Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αιγάλεω, Άλιμος, Αμαρούσιο, Ανθούσα, Αργυρούπολη, Αρτέμιδα (νέα περιοχή), Αχαρνές, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Γλυφάδα, Διόνυσος, Δραπετσώνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Ίλιον, Καλλιθέα, Καλύβια Θορικού, Καματερό, Κερατέα, Κερατσίνι, Κηφισιά, Κορωπί, Κορυδαλλός, Λαυρεωτική, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Νέα Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Νέα Μάκρη, Νέα Σμύρνη, Νίκαια, Παιανία, Παλαιό Φάληρο, Παλλήνη, Παπάγου, Πεντέλη, Περιστέρι, Πετρούπολη, Πικέρμι, Σαλαμίνα, Σπάτα-Λούτσα, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό
  • Θεσσαλονίκη: Άγιος Παύλος, Ελευθέριο-Κορδελιό, Ευκαρπία, Εύοσμος, Πεύκα, Πολίχνη (νέα περιοχή), Σταυρούπολη, Συκιές (νέα περιοχή), Ωραιόκαστρο
  • Βόρεια Ελλάδα: Βέροια, Κοζάνη
  • Πελοπόννησος: Καλαμάτα (νέα περιοχή), Κόρινθος, Μεγαλόπολη
  • Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία: Βόλος (νέα περιοχή), Λαμία (νέα περιοχή), Τρίκαλα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και να δηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, τηλεφωνικά στο 13870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, από €17,90 τον μήνα, δωρεάν εγκατάσταση και πλέον με δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet only προγράμματα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και προσιτές τιμές για όλους χωρίς ψιλά γράμματα ή κρυφές χρεώσεις.

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Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να προσθέσουν προαιρετικά υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, διαμορφώνοντας το σχήμα επικοινωνίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

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Με τρεις ξεκάθαρες επιλογές internet και τη δυνατότητα προσθήκης υπηρεσιών φωνής, το ΔΕΗ Fiber προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας που συνδυάζει υψηλές ταχύτητες, ευελιξία και ανταγωνιστικές τιμές.

ΔΕΗ FiberGrid: Το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα

Πίσω από το ΔΕΗ Fiber βρίσκεται η ΔΕΗ FiberGrid, η 100% θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, που αναπτύσσει το δίκτυο οπτικών ινών σε όλη τη χώρα. Το δίκτυο FTTH της ΔΕΗ FiberGrid συνεχίζει να αναπτύσσεται με εξαιρετικά υψηλούς για τα δεδομένα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς ρυθμούς. Πάνω από 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 70 περιοχές είναι πλέον έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service), ενώ το συνολικό αποτύπωμα του δικτύου έχει ξεπεράσει τα 2,3 εκατ. homes passed. Μέσα σε μόλις τριάμισι χρόνια, η ΔΕΗ FiberGrid έχει αναπτύξει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα.

Με επόμενο ορόσημο τα 2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις ready for service έως το τέλος του 2026, η ανάπτυξη του δικτύου προχωρά προς τον στόχο των 3,8 εκατ. έως το 2028.

Με παρουσία σε 120 περιοχές, διαθέσιμες και υπό κατασκευή, η ανάπτυξη του δικτύου διευρύνει σταθερά τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών FTTH σε νέες πόλεις, δήμους και γειτονιές.

Το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid βασίζεται σε αρχιτεκτονική 100% οπτικής ίνας από άκρη σε άκρη, υποστηρίζοντας ταχύτητες έως 10 Gbps και προσφέροντας υψηλή αξιοπιστία και δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας, ώστε να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας.

Σε επίπεδο χονδρικής, η ΔΕΗ FiberGrid διαθέτει υπηρεσίες bitstream με ταχύτητες έως 2,5 Gbps, καθώς και υπηρεσίες dark fiber, παρέχοντας στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στους τελικούς πελάτες τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

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