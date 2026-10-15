Bloomberg: Η ΕΕ διαθέτει ελάχιστα εργαλεία για τη συγκράτηση των ενεργειακών τιμών

Οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της διήμερης συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, η οποία ξεκίνησε σήμερα (15/10) στις Βρυξέλλες.

Πιο αναλυτικά, ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τον λογαριασμό της Ευρώπης για τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά περισσότερα από 100 δισ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα έχει αφήσει τα αποθέματα φυσικού αερίου της περιοχής σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενόψει της χειμερινής περιόδου θέρμανσης.

Πέρα από το γεγονός όμως ότι επιδεινώνει τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη, η ενεργειακή κρίση αναγκάζει τις εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν δύσκολες αποφάσεις, προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προϋπολογισμοί βρίσκονται υπό πίεση.

«Πέρα από τις εθνικές πρωτοβουλίες, είναι σημαντικό να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μείζον και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη σύνοδο σήμερα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Bloomberg, στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τη βραχυπρόθεσμη εκτίναξη των τιμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρατείνει τη δυνατότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων προς τις βιομηχανίες που πλήττονται περισσότερο, ενώ παράλληλα καθυστερεί την εφαρμογή ενός νέου κανονισμού για το μεθάνιο, με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, κανένα από τα δύο μέτρα δεν αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του άμεσου προβλήματος, όπως μεταδίδουν οι Τζον Έιντζερ και Έβα Κρουκόφσκα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δεσμευτεί να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ, αν και η συγκεκριμένη πρόταση αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια.

Παράλληλα, χώρες όπως η Σλοβακία, η Τσεχία και η Ιταλία ζητούν να αναβληθεί η προγραμματισμένη επέκταση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) στους τομείς της θέρμανσης και των οδικών μεταφορών, η οποία προβλέπεται για το 2028.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν σήμερα, οι προσδοκίες είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων που πρόκειται να εγκρίνουν οι ηγέτες, θα ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Στο μεταξύ, το ενεργειακό κόστος αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία δεν εμφανίζουν προς το παρόν ενδείξεις ότι θα τερματιστούν σύντομα.