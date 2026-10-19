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ΑΔΜΗΕ: Στο ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης η Φολέγανδρος
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:41 - 19 Οκτ 2026

ΑΔΜΗΕ: Στο ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης η Φολέγανδρος

Reporter.gr Newsroom

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Με ηλεκτρική ενέργεια από το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Νάξου και Σαντορίνης και αξιοποιώντας το δίκτυο υψηλής τάσης, τροφοδοτούνται πλέον οι καταναλωτές της Φολεγάνδρου, όπως ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ.  

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την επιτυχή λειτουργία του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος που εγκατέστησε ο Διαχειριστής στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νοτίων Κυκλάδων, ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 385,7 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί, τον Ιούνιο, η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών για τη νέα διασύνδεση, η οποία καλύπτει τα νησιά της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου.

Το υποθαλάσσιο καλώδιο που συνδέει τη Σαντορίνη με τη Φολέγανδρο έχει μήκος 60 χιλιομέτρων, λειτουργεί σε υψηλή τάση 150 kV και ενσωματώνει οπτικές ίνες. Η πόντισή του πραγματοποιήθηκε σε μέγιστο βάθος 340 μέτρων, ενώ σε όλο το μήκος της υποθαλάσσιας διαδρομής του το καλώδιο θάφτηκε, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, ο νέος υποσταθμός υψηλής τάσης που κατασκευάστηκε στη Φολέγανδρο διαθέτει τεχνολογία κλειστού τύπου GIS, η οποία περιορίζει την περιβαλλοντική και οπτική επιβάρυνση. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση του κτιρίου, με την επιλογή επενδύσεων από λιθοδομή, ώστε η εγκατάσταση να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό τοπίο και στο δομημένο περιβάλλον του νησιού.

Ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων βάζει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση των νησιών, ενισχύοντας τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον, η διακοπή λειτουργίας των ρυπογόνων μονάδων πετρελαίου που κάλυπταν τις τοπικές ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, περιορίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την επιβάρυνση του οικοσυστήματος του Αιγαίου.

Στ. Παπασταύρου: Η Φολέγανδρος αφήνει πίσω της την ενεργειακή απομόνωση

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι «η Φολέγανδρος αφήνει πίσω της την ενεργειακή απομόνωση και συνδέεται με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα για την ασφαλή ηλεκτροδότηση του νησιού, τη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής και την προστασία του μοναδικού φυσικού του περιβάλλοντος. Η διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων δείχνει πώς οι επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και στηρίζουν την ανάπτυξη των νησιών μας. Για εμάς, η ενεργειακή μετάβαση αποκτά αξία όταν τα οφέλη της φτάνουν σε κάθε τόπο, σε κάθε πολίτη. Ευχαριστώ τον ΑΔΜΗΕ, τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες για τη συνεργασία τους. Συνεχίζουμε με σχέδιο τις διασυνδέσεις στο Αιγαίο, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών μας και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες ζωής για τους κατοίκους τους».

Μ. Μανουσάκης: Η Φολέγανδρος είναι πλέον κομμάτι του διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, υπογράμμισε ότι «Η Φολέγανδρος είναι πλέον κομμάτι του διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος. Μέσα από σύγχρονες υποδομές που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια ο Διαχειριστής στις Κυκλάδες, νησιά με σημαντική συνεισφορά στην τουριστική βιομηχανία της χώρας απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας ακόμη σε απαιτητικές συνθήκες ζήτησης. Η διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων, που ολοκληρώνει την ενσωμάτωση του νησιωτικού συμπλέγματος στην υψηλή τάση, ήταν ένα τεχνικά σύνθετο έργο που ενίσχυσε την τεχνογνωσία του ΑΔΜΗΕ. Με την ηλέκτριση των διασυνδέσεων της Σαντορίνης, της Μήλου και της Σερίφου το αμέσως επόμενο διάστημα, ολοκληρώνουμε ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο ενεργειακών έργων στο Αιγαίο».

Η χρηματοδότηση του έργου

Για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νοτίων Κυκλάδων αξιοποιήθηκαν κοινοτικοί πόροι ύψους 164,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στη χρηματοδοτική κάλυψη του έργου συνέβαλε, επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω απευθείας δανειακής σύμβασης ύψους 157 εκατ. ευρώ με τον ΑΔΜΗΕ. Επιπλέον, προβλέπεται δεύτερη δανειακή σύμβαση, ύψους 108,4 εκατ. ευρώ, η οποία υποστηρίχθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

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