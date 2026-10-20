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Αλλάζει χέρια το ιστορικό κτίριο στη Χρήστου Λαδά με ένοικο τη ΔΕΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:05 - 20 Οκτ 2026

Αλλάζει χέρια το ιστορικό κτίριο στη Χρήστου Λαδά με ένοικο τη ΔΕΗ

Γιώργος Αλεξάκης

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Στην πώληση του ανακαινισμένου κτιρίου γραφείων στη Χρήστου Λαδά 3, στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας, σε ξένο, με βάση πληροφορίες,  fund, προχώρησε η ehret+klein, ολοκληρώνοντας τον κύκλο ανάπτυξης του έργου LADA 3. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έπειτα από τέσσερις μήνες νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου. Η ΔΕΗ, η οποία στεγάζεται στο ακίνητο, παραμένει μισθώτριά του.

Για την ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1930, η ehret+klein επένδυσε περισσότερα από 8,5 εκατ. ευρώ, μετατρέποντας ένα εγκαταλελειμμένο ακίνητο σε σύγχρονο και πλήρως μισθωμένο κτίριο γραφείων.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των VAP LAW, Artion, Reset Consultants και Hill International, οι οποίες συνέβαλαν στη διαδικασία ελέγχου και ολοκλήρωσης της πώλησης.

Ανακαίνιση με έμφαση στη βιωσιμότητα

Το έργο LADA 3 συνδύασε την αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος με την αναβάθμιση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής του επίδοσης. Το ακίνητο απέκτησε πιστοποίηση BREEAM με αξιολόγηση «Very Good», ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, η ανακαίνιση περιόρισε κατά 60% τις εκπομπές CO₂ που συνδέονται με τα δομικά υλικά, σε σύγκριση με την κατασκευή ενός νέου κτιρίου.

Στις καινοτόμες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται το «Καλειδοσκόπιο», μια ειδική κατασκευή που τοποθετήθηκε στο κέντρο του κτιρίου, με στόχο την ενίσχυση της διείσδυσης του φυσικού φωτός στους χώρους γραφείων.

Με την πώληση, η εταιρεία, όπως αναφέρει ανακοίνωση, ολοκληρώνει την επενδυτική της δραστηριότητα στο συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο πλέον συνδυάζει τη διατήρηση της ιστορικής του ταυτότητας με σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας και περιβαλλοντικής απόδοσης.

Η στρατηγική της ehret+klein στην ελληνική αγορά

Όπως αναφέρει επίσης η εταιρεία, η ολοκλήρωση του έργου αποτυπώνει τη στρατηγική της για στοχευμένες επενδύσεις στο μεσαίο τμήμα της ελληνικής αγοράς ακινήτων, με συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους και συστηματική διαχείριση κάθε ακινήτου.

Η προσέγγισή της βασίζεται στην αντίληψη ότι τα ακίνητα αποτελούν μέρος του αστικού και κοινωνικού ιστού και ότι η αξιοποίησή τους πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει κατοικίες, σύγχρονους χώρους εργασίας με περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και μονάδες φιλοξενίας μικρής κλίμακας με έμφαση στη βιωσιμότητα.

Μετά την ολοκλήρωση του LADA 3, η ehret+klein δηλώνει ότι προτίθεται να συνεχίσει την παρουσία της στην Ελλάδα, διατηρώντας ως βασικούς άξονες την ποιότητα, την ακεραιότητα και τη μακροπρόθεσμη ευθύνη, με τις επενδυτικές της επιλογές να προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγοράς και στις ανάγκες της κοινωνίας.

Η ehret+klein Greece δραστηριοποιείται τόσο στη διαχείριση, την αναζωογόνηση και τη βελτιστοποίηση μεμονωμένων ακινήτων και χαρτοφυλακίων για λογαριασμό πελατών όσο και στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την προώθηση ακινήτων και οικιστικών περιοχών για επενδυτές. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός ακινήτου.

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