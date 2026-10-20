ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Protergia Value Gas Sure 2.0: Σταθερή τιμή φυσικού αερίου, για να απολαμβάνεις μεγαλύτερη σιγουριά όλο τον χειμώνα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:22 - 20 Οκτ 2026

Protergia Value Gas Sure 2.0: Σταθερή τιμή φυσικού αερίου, για να απολαμβάνεις μεγαλύτερη σιγουριά όλο τον χειμώνα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με τον χειμώνα να βρίσκεται προ των πυλών, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, παρουσιάζει το νέο Value Gas Sure 2.0, ένα σταθερό πρόγραμμα φυσικού αερίου για οικιακές αυτόνομες παροχές, που προσφέρει σταθερή τιμή για 12 μήνες και επιπλέον όφελος στους πελάτες που επιλέγουν την Protergia για την κάλυψη τόσο των αναγκών τους σε φυσικό αέριο όσο και σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η βασική χρέωση του προγράμματος διαμορφώνεται στα 0,0529€/kWh, ενώ με τον συνδυασμό οποιουδήποτε προγράμματος ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia, μέσω της έκπτωσης Power + Gas, μειώνεται στα 0,0499€/kWh. Το μηνιαίο πάγιο ανέρχεται σε 14,90€.

Ρεύμα και φυσικό αέριο μαζί, με περισσότερα οφέλη

Το Value Gas Sure 2.0 δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκεντρώσουν τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού τους στην Protergia, συνδυάζοντας ρεύμα και φυσικό αέριο και επωφελούμενοι από χαμηλότερη τιμή στο φυσικό αέριο. Παράλληλα, η σταθερή τιμή για 12 μήνες προσφέρει προβλεψιμότητα στη χρέωση, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες για θέρμανση είναι αυξημένες.

Το πρόγραμμα παρέχεται χωρίς εγγύηση, ενώ οι πελάτες έχουν πρόσβαση στο ProtergiaApp για εύκολη παρακολούθηση της κατανάλωσής τους και εντάσσονται αυτόματα στο Protergia Club, απολαμβάνοντας εκπτώσεις και προνόμια από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε υψηλό πέντε μηνών το Brent - Ξεπερνά τα $111 δολάρια ανά βαρέλι
Εμπορεύματα

Σε υψηλό πέντε μηνών το Brent - Ξεπερνά τα $111 δολάρια ανά βαρέλι

ΧΑ: Επιφυλακτικότητα και επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό – Στο επίκεντρο οι τράπεζες και οι διεθνείς πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Επιφυλακτικότητα και επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό – Στο επίκεντρο οι τράπεζες και οι διεθνείς πιέσεις

Νέες πιέσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο - Μυτιληναίος: Κλειδί η αποθήκευση ενέργειας για την ασφάλεια εφοδιασμού
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νέες πιέσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο - Μυτιληναίος: Κλειδί η αποθήκευση ενέργειας για την ασφάλεια εφοδιασμού

Μυτιληναίος στο CNBC: «Καμπανάκια» και προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης - «Σήμα» για την αποθήκευση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μυτιληναίος στο CNBC: «Καμπανάκια» και προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης - «Σήμα» για την αποθήκευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/10/2026 - 13:32

Κλείνουν 126 στρατόπεδα και εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων

ΑΜΥΝΑ
20/10/2026 - 13:27

Μνημόνιο Συνεργασίας ΓΕΕΘΑ και Ιδρύματος Ευγενίδου: Τεχνική εκπαίδευση και τεχνολογία στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/10/2026 - 13:27

Κικίλιας στην Κίνα: Πρόταση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε ναυπηγικά έργα

Νομίσματα
20/10/2026 - 13:23

Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Κάτω από τα $82.000 το Bitcoin

Εμπορεύματα
20/10/2026 - 13:18

Σε υψηλό πέντε μηνών το Brent - Ξεπερνά τα $111 δολάρια ανά βαρέλι

Πολιτική
20/10/2026 - 13:15

Φαραντούρης: Όχι σε περικοπές δαπανών για παιδεία, στέγαση – Να μην αγνοούνται οι κοινωνικές ανάγκες

Πολιτική
20/10/2026 - 13:09

Μητσοτάκης: Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, άλλοι μένουν εγκλωβισμένοι στο χθες

Εργασιακά
20/10/2026 - 13:00

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο

Αναλύσεις
20/10/2026 - 12:59

Επίσημα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου η Capital Maritime Finance του Ευάγγελου Μαρινάκη

Πολιτική
20/10/2026 - 12:57

ΠΑΣΟΚ: Ουσιαστική ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων και ίσες ευκαιρίες για τη νέα γενιά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/10/2026 - 12:51

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δικαίωσε κάθε προσδοκία – Οι στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους fans

Πολιτική
20/10/2026 - 12:32

Μπακογιάννη: Ο πρωθυπουργός θα αναλάβει τις ευθύνες του αν η ΝΔ πέσει στο 25% 

Ειδήσεις
20/10/2026 - 12:31

Εμανουέλ Μακρόν: Δέκα χρόνια... αποτυχίες φέρνουν τη Λεπέν

Ειδήσεις
20/10/2026 - 12:28

Μερτς: Η Γερμανία επιδιώκει να τετραπλασιάσει την υπολογιστική της ικανότητα στη ΤΝ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/10/2026 - 12:25

CEO Ryanair: Έρχεται αύξηση-ρεκόρ στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έως 20% το 2027

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/10/2026 - 12:22

Protergia Value Gas Sure 2.0: Σταθερή τιμή φυσικού αερίου, για να απολαμβάνεις μεγαλύτερη σιγουριά όλο τον χειμώνα

Οικονομία
20/10/2026 - 12:18

EΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,7% στα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων το 2025 – Η εικόνα για γρίπη, φυματίωση και ιλαρά

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/10/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,6% στις αφίξεις και 2,1% στις διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/10/2026 - 12:09

Άλμα 17,8% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Αύγουστο 2026 – Αύξηση 31,5% στις εξαγωγές

Υγεία
20/10/2026 - 11:58

Συμπληρώματα διατροφής: Η αυξανόμενη ζήτηση, οι ανησυχίες για τις παρενέργειες και η πρόκληση της ρύθμισης

Ειδήσεις
20/10/2026 - 11:57

Αθώοι ο πατέρας Αντώνιος και δύο συνεργάτες του για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου στα Ιωάννινα

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 11:52

Bureau Veritas Hellas: Η ενεργειακή αποδοτικότητα καθορίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Πολιτική
20/10/2026 - 11:44

Τσουκαλάς: Κυβέρνηση και μέρος της αντιπολίτευσης θέλουν να εργαλειοποιήσουν τις διαδηλώσεις

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 11:37

Πώς θωρακίζονται οι επιχειρήσεις απέναντι στις κυβερνοαπειλές

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 11:36

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές λόγω πιέσεων από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
20/10/2026 - 11:33

Σε αντίθεση με τον Τραμπ, ο Βανς αρνείται να στηρίξει τον Νετανιάχου στις εκλογές του Ισραήλ

Πολιτική
20/10/2026 - 11:27

ΠΑΣΟΚ: Βρήκε ο Μπεκίρης το πτυχίο του ή ακόμη ψάχνει;

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 11:22

Το Netflix, η κυρίαρχη υπηρεσία streaming στον κόσμο, έφτασε σε αδιέξοδο - Ποιες αλλαγές προωθεί

Ειδήσεις
20/10/2026 - 11:15

Στρατηγική συνεργασία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Πολιτική
20/10/2026 - 11:15

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικαίωση για την Παρασκευή Τυχεροπούλου – Ομόφωνη αθώωση από το πειθαρχικό της ΑΑΔΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ