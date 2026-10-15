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ΕΛΣΤΑΤ: Ακριβότερη η αγροτική παραγωγή - Άνοδος 5,9% στις εισροές τον Αύγουστο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:15 - 15 Οκτ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ακριβότερη η αγροτική παραγωγή - Άνοδος 5,9% στις εισροές τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom

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Μέσω σημερινής της ανακοίνωσης (15/10), η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε στη δημοσιότητα την εξέλιξη των δεικτών τιμών εισροών και εκροών σε γεωργία και κτηνοτροφία για τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΛΣΤΑΤ:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 1,1%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 7,5%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 1,1%, τον μήνα Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 από τη μείωση κατά 1,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως από τη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) από την αύξηση κατά 2,5% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,3%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2025 – Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 0,8%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,9%, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Αυγούστου 2025 με τον Αύγουστο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 5,9%, τον μήνα Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 7,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2025 – Αυγούστου 2026 παρουσίασε αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025.

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