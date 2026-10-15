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ΑΑΔΕ-ΥΠΑΑΤ: Στο 99,6% η απορρόφηση των άμεσων αγροτικών ενισχύσεων για το 2025
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:55 - 15 Οκτ 2026

ΑΑΔΕ-ΥΠΑΑΤ: Στο 99,6% η απορρόφηση των άμεσων αγροτικών ενισχύσεων για το 2025

Reporter.gr Newsroom

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Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ, απεστάλησαν προς πληρωμή οι ενισχύσεις Οκτωβρίου 2026, συνολικού ποσού 83.574.028,72 ευρώ σε 110.109 δικαιούχους (71.920 μοναδικοί ΑΦΜ).

Η πληρωμή αφορά εκκρεμείς ενισχύσεις που κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων, την επεξεργασία των διορθώσεων και συμπληρώσεων στοιχείων που έγιναν στην ΕΑΕ 2025 τον Αύγουστο και την αξιοποίηση επικαιροποιημένων δεδομένων από τους αρμόδιους φορείς. Αποτελεί συνέχεια των πληρωμών του Ιουνίου 2026, καθώς, όπως είχε επισημανθεί στο Δελτίο Τύπου της 28ης Ιουνίου, είχε ληφθεί μέριμνα για την πληρωμή των εκκρεμοτήτων με τη δέσμευση των απαιτούμενων πόρων.

Με την παρούσα συμπληρωματική πληρωμή, η απορρόφηση του ετήσιου φακέλου για το έτος ενίσχυσης 2025 ανέρχεται σε 99,6%, με συνολικές ενισχύσεις περίπου 1,696 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αφορά τη βασική εισοδηματική στήριξη, την αναδιανεμητική ενίσχυση, τη συμπληρωματική στήριξη νέων γεωργών, τα οικολογικά σχήματα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του Πυλώνα Ι, πέραν της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, η οποία καλύπτεται από αυτοτελή προϋπολογισμό.

Η ολοκλήρωση του κύκλου πληρωμών του Πυλώνα Ι, για το έτος ενίσχυσης 2025, με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ενωσιακού πλαισίου και τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των πραγματικών δικαιούχων, είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ με τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων επέτρεψε πρόσθετη οριζόντια αύξηση της βασικής εισοδηματικής στήριξης έως και 15%, καθώς και τη διαμόρφωση των υψηλότερων μέχρι σήμερα μοναδιαίων τιμών στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στα οικολογικά σχήματα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027.

Η πληρωμή αφορά τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

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Επιμέρους στοιχεία σε σχέση με την πληρωμή Οκτωβρίου 2026 για τον Πυλώνα Ι

A. Δεδομένα που συμπεριλήφθηκαν στις πληρωμές

Στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονται τα κάτωθι, μετά την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων:

  • Διορθώσεις σε 25.820 φορολογικά παρασταστικά για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τα οικολογικά σχήματα
  • Καλλιεργούμενες εκτάσεις που εμφανίζονται ως δημόσιες στο Κτηματολόγιο και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 100 του ν. 5302/2026 επιτρέποντας την πληρωμή 40.709 αγροτεμαχίων
  • Αγροτεμάχια που αποδεσμεύτηκαν κατόπιν ελέγχου μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS, monitoring) λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα του ΕΛΓΑ με ποσοστό ζημιάς 50-100%, τις παραδόσεις για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε μεταποιητές και κατόπιν διασταύρωσης με δεδομένα από επικαιροποιημένες δορυφορικές εικόνες. Το ποσοστό των επιλέξιμων αγροτεμαχίων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ανέρχεται σε ποσοστό 91,91% επί των αρχικών αιτούμενων. Για τη βασική ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 92,4%
  • Πληρωμή 8.288 ΑΦΜ κατόπιν αποστολής νεότερων επικαιροποιημένων αρχείων που απέστειλαν οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) για το Οικολογικό Σχήμα Διατήρηση Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ECO-09)
  • Ένταξη 1.879 κτηνοτρόφων προς πληρωμή (συνολικού ποσού: 5.055.761,85€ για βασική ενίσχυση, συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα ανά περίπτωση) κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτημάτων ανωτέρας βίας έτους 2025
  • Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων για τους γεωργούς που είχαν δεσμευτεί στην πληρωμή του Ιουνίου 2026.

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους για το έτος ενίσχυσης 2025.

Επίκειται σήμερα η ολοκλήρωση καταβολής των ενισχύσεων για την μελισσοκομία, την αναδιάρθρωση αμπελώνων, τις επενδύσεις στον τομέα του οίνου και τα επιχειρησιακά προγράμματα του Πυλώνα Ι και των παρεμβάσεων εντός ΟΣΔΕ του Πυλώνα ΙΙ.

Β. Διευκρινίσεις επί των συμψηφισμών

Στις πληρωμές πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί συνολικού ποσού 543.954€ σε 1.490 δικαιούχους (1.193 μοναδικοί δικαιούχοι) από παλαιότερες οφειλές.

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