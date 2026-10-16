Ξεκίνησε ο «Διάλογος με την παραγωγή»: Πρώτη συνάντηση του Μαργαρίτη Σχοινά με την ΕΘΕΑΣ

Με μια ουσιαστική συζήτηση με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) ξεκίνησε σήμερα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο «Διάλογος με την παραγωγή», η πρωτοβουλία του Μαργαρίτη Σχοινά για τη συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με τη συμμετοχή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάση Καββαδά, του γενικού γραμματέα Σπύρου Πρωτοψάλτη και της ηγεσίας της ΕΘΕΑΣ. Κατά τη διάρκειά της αναπτύχθηκε εκτενής συζήτηση για τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον πρωτογενή τομέα, ενώ υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται το επόμενο διάστημα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες, οι οποίες συνδέονται άμεσα τόσο με τις σημερινές ανάγκες των παραγωγών όσο και με τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα.

Η πρώτη αφορούσε την πορεία των αγροτικών πληρωμών, την εφαρμογή του νέου συστήματος υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη μετάβαση στο νέο πλαίσιο.

Η δεύτερη θεματική αφορούσε το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, με αφετηρία την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εκπόνηση ενός συνολικού εθνικού σχεδίου ανάταξης του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, ιδιαίτερα μετά τις επιπτώσεις των επιζωοτιών, καθώς και η ανάγκη ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου -μέσα από ευρωπαϊκά πρότυπα- και δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν στον κλάδο να ανακτήσει τη δυναμική του.

Η τρίτη ενότητα επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, στην προώθηση παραγωγικών επενδύσεων και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος των ανθρώπων που παράγουν.

Ο «Διάλογος με την παραγωγή» θα συνεχιστεί με νέες συναντήσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θεσμικούς φορείς του αγροτικού κόσμου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υπάρχει σταθερός δίαυλος επικοινωνίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, να καταγράφονται οι ανάγκες και οι προτάσεις τους και να προχωρούν, μέσα από τη συνεργασία, οι αναγκαίες αποφάσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς επισήμανε:

Εγκαινιάσαμε σήμερα εδώ στο Υπουργείο τον εθνικό διάλογο με τους Έλληνες παραγωγούς. Είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με το προεδρείο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) της χώρας. Ενός θεσμικού εκπροσώπου του κόσμου της παραγωγής.

Ανήκω σε μια σχολή πολιτικής που πιστεύω ότι τα προβλήματα συζητιούνται και λύνονται μέσα από τη συζήτηση. Είμαι πολύ ενθαρρυμένος από τη σημερινή μας συζήτηση που έγινε σε πολύ θετικό κλίμα γύρω από τρεις θεματικές οικογένειες, καθοριστικά θέματα για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας.

Συζητήσαμε για τις πληρωμές. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ήταν παρών σε όλη τη συζήτηση, έτσι ώστε να φωτίσουμε όλες τις πτυχές γύρω από το θέμα των αγροτικών πληρωμών και επιδοτήσεων.

Η δεύτερη θεματική είχε να κάνει με το μέλλον της κτηνοτροφίας μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού ότι βαδίζουμε προς ένα συνολικό εθνικό σχέδιο ανάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας. Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας, αλλά πρέπει η ελληνική κτηνοτροφία να δει το φως στο βάθος του τούνελ και νομίζω ότι πλησιάζουμε σε αυτή την επόμενη μέρα.

Και, τέλος, είχα τη χαρά να ενημερώσω τους εκπροσώπους της ΕΘΕΑΣ για τις αισιόδοξες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που εξελίσσονται στις Βρυξέλλες. Πιστεύω ότι η χώρα θα είναι μια από τις κερδισμένες αυτής της διαπραγμάτευσης. Συνολικά λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία εκκίνηση αυτού του εθνικού διαλόγου για την παραγωγή, που θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε:

Ο διάλογος που ξεκινάει σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η ΕΘΕΑΣ, από την πρώτη στιγμή, είναι συνοδοιπόρος μας στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός νέου ψηφιακού συστήματος πληρωμών, το οποίο ανήκει στην ελληνική πολιτεία, ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία, είναι απαλλαγμένο από διάφορες παθογένειες του παρελθόντος και είναι εκεί να διασφαλίσει ότι τα χρήματα πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς και μόνο.

Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά μαζί για να αντιμετωπίσουμε παθογένειες και παιδικές ασθένειες, για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες πλέον. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο όπου πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, παραγωγοί, φορείς υποβολής αιτήσεων, να επιταχύνουν το βήμα για να βγάλουμε αυτό το πολύ δύσκολο έργο.

Ταυτόχρονα, ήταν μια ευκαιρία να βάλουμε τις βάσεις για μια νέα σχέση σε όλο αυτό τον τομέα. Εμείς ως Ανεξάρτητη Αρχή είμαστε εδώ για να διασφαλίζουμε ότι οι πληρωμές θα γίνονται στους πραγματικούς παραγωγούς και μόνο. Θα διασφαλίσουμε δηλαδή τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν. Υπάρχει πολλή δουλειά. Είμαστε όμως πολύ αισιόδοξοι ότι η συνεργασία αυτή θα είναι καρποφόρα για όλους.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Παύλος Σατόλιας, δήλωσε:

Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Υπουργού ως Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για το διάλογο με την παραγωγή, όπως το είχε ονομάσει, σαν θεσμικός φορέας η ΕΘΕΑΣ.

Εδώ πραγματικά πιστεύουμε ότι όσον αφορά τα ζητήματα που έχουμε είναι ανοικτά, είναι πολλά. Έχουμε θέματα. Ο σκοπός της συνάντησης είναι να λύσουμε όσα μπορούμε εξ αυτών. Το πρώτο σημαντικό που είναι και επίκαιρο είναι η νέα δήλωση του ΟΣΔΕ και οι επικείμενες πληρωμές των αγροτών. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια μετάβαση που τη θέλουμε όλοι, να περάσουμε σε μια κανονικότητα, να μην έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος. Πραγματικά έχουμε καθυστερήσει, αλλά θα τολμήσω κι εγώ να πω ότι κανένας πραγματικός αγρότης και κτηνοτρόφος της χώρας δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα πληρωθεί. Το πιστεύω ακράδαντα για να μην έχουμε την επανάληψη αυτών που είπαμε, εξετάσαμε και είδαμε και άλλα θέματα πληρωμών που έχουν μείνει πίσω, εκτός από τους αγρότες, σε οργανώσεις, σε εταιρείες, σε συνεταιρισμούς.

Υπάρχει μια ανταπόκριση και ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών που είναι η πραγματική μας οικονομία και ο υπουργός αντεπεξέρχεται μαζί με τον διοικητή.

Ένα σοβαρό κεφάλαιο είναι κτηνοτροφία, το γνωρίζουμε όλοι. Η επικείμενη ανασύσταση της και πώς θα είναι ανταγωνιστικός ο τομέας στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε σκέψεις και προτάσεις τις οποίες θα δουλέψουμε το επόμενο διάστημα.

Και το τρίτο είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας στο αύριο. Ένα κομμάτι αυτής της ανταγωνιστικότητας έχει να κάνει με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ζητήσαμε από τον Υπουργό να κινηθούμε στην κατεύθυνση των επενδύσεων. Πλέον πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά από δω και πέρα και η ΚΑΠ και οι προσπάθειες του Υπουργείου, τα χρήματα να πάνε σε επενδύσεις και σε αυτούς που πραγματικά παράγουν. Τότε μόνο θα έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και τις απαντήσεις τους. Συζητάμε ως προς την κατεύθυνση που είπα εξαρχής να λυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα του αγροτικού κόσμου που πράγματι είναι υπαρκτά.