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ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πληρωμές €32,34 εκατ. για ενισχύσεις των Πυλώνων Ι και ΙΙ της ΚΑΠ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:05 - 19 Οκτ 2026

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πληρωμές €32,34 εκατ. για ενισχύσεις των Πυλώνων Ι και ΙΙ της ΚΑΠ

Reporter.gr Newsroom

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Πληρωμές συνολικού ύψους 32,34 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Από αυτές, 28,61 εκατ. ευρώ ολοκληρώνουν τον κύκλο καταβολών που είχε ανακοινωθεί στο δελτίο Τύπου της 15ης Οκτωβρίου.

Αφορούν ενισχύσεις του Πυλώνα Ι εκτός ΟΣΔΕ για τη μελισσοκομία, τον αμπελοοινικό τομέα, τα οπωροκηπευτικά και τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων στα νησιά του Αιγαίου. Στον Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πληρωμές για τη δάσωση και την ευζωία των παραγωγικών ζώων, καθώς και η εξόφληση υπολοίπων γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και εξισωτικής αποζημίωσης.

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πληρωμές 32,34 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις των Πυλώνων Ι και ΙΙ της ΚΑΠ

Παράλληλα, ξεκίνησαν και εξελίσσονται ομαλά οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων επενδυτικών παρεμβάσεων, με καταβολές 3,73 εκατ. ευρώ από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου. Από αυτές, 3,66 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 99 δικαιούχους συνεχιζόμενων Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης πληρωμές για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού και προστασίας των δασών.

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών, διασταυρωτικών και λοιπών προβλεπόμενων ελέγχων, καθώς και την επεξεργασία των στοιχείων που απαιτήθηκαν για την οριστικοποίηση των δικαιούχων.

Η διαδικασία περιέλαβε, κατά περίπτωση, ελέγχους επιλεξιμότητας, διασταυρώσεις στοιχείων και δικαιολογητικών, ελέγχους που αφορούν την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, καθώς και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στα πληροφοριακά συστήματα για την οριστικοποίηση των πληρωμών.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και την εκκαθάριση των σχετικών περιπτώσεων, κατέστη δυνατή η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των ενωσιακών πόρων.

ΕΓΤΕ – ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ

Οι πληρωμές της 15ης Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) – εκτός ΟΣΔΕ ανέρχονται συνολικά σε 16.102.425,48 ευρώ και αφορούν σε 6.591 δικαιούχους και εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

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Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι πληρωμές ΕΓΤΕ – εκτός ΟΣΔΕ, όπως καταβλήθηκαν από 1η Ιανουαρίου ως 15/10/2026 και στα πλαίσια του οικονομικού έτος 16/10/2025-15/10/2026.

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ΕΓΤΑΑ – Εντός ΟΣΔΕ

Οι αντίστοιχες πληρωμές της για το διάστημα από 1η έως 15η Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - Eντός Ο.Σ.Δ.Ε. ανέρχονται συνολικά σε 12.423.853,88 ευρώ και αφορούν σε 22.438 δικαιούχους και εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

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ΕΓΤΑΑ – Εκτός ΟΣΔΕ

Τέλος, οι αντίστοιχες πληρωμές της για το διάστημα από 1η έως 15η Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - Eκτός Ο.Σ.Δ.Ε. ανέρχονται συνολικά σε 3.727.354,58 ευρώ και αφορούν σε 102 δικαιούχους και εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

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