Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens (video & photos)

Δείτε τα πιο δυνατά στιγμιότυπα από το event της 3ης Οκτωβρίου, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους στην Ελλάδα να δουν για πρώτη φορά από κοντά δύο μονοθέσια της McLaren:
{https://youtube.com/shorts/r2fuvD4YngM}
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H McLaren MCL60
H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna
O Mika Häkkinen
O Pato O’Ward
Οι fans βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες με τα δύο μονοθέσια της McLaren
Οι fans στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”