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Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens (video &amp; photos)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:11 - 08 Οκτ 2026

Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens (video & photos)

Reporter.gr Newsroom

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Χιλιάδες επισκέπτες, δύο εμβληματικά μονοθέσια της McLaren Racing, κορυφαία ονόματα του motorsport και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens έγραψε ιστορία, χαρίζοντας στο ελληνικό κοινό μια πρωτόγνωρη αγωνιστική εμπειρία.

Δείτε τα πιο δυνατά στιγμιότυπα από το event της 3ης Οκτωβρίου, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους στην Ελλάδα να δουν για πρώτη φορά από κοντά δύο μονοθέσια της McLaren:

{https://youtube.com/shorts/r2fuvD4YngM}

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H McLaren MCL60

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H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna

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O Mika Häkkinen

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O Pato O’Ward

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Οι fans βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες με τα δύο μονοθέσια της McLaren

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Οι fans στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

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