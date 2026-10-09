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Allwyn: Νέες αγορές μετοχών από βασικό μέτοχο ύψους €11,6 εκατ. ευρώ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:17 - 09 Οκτ 2026

Allwyn: Νέες αγορές μετοχών από βασικό μέτοχο ύψους €11,6 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom

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Έμπρακτη εμπιστοσύνη στην Allwyn δείχνει το VALEA FOUNDATION, ένας από τους βασικούς μετόχους της εισηγμένης εταιρείας, που συνδέεται με τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Κάρελ Κόμαρεκ, προχωρώντας σε διαδοχικές αγορές μετοχών συνολικής αξίας περίπου 11,6 εκατ. ευρώ.

Όπως γνωστοποίησε επίσημα η Allwyn AG, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων δημοσιοποίησης συναλλαγών που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (MAR) και την ελληνική νομοθεσία, το VALEA FOUNDATION πραγματοποίησε σειρά αγορών μετοχών της εταιρείας μέσω του Euronext Athens.

Το συγκεκριμένο ίδρυμα αποτελεί νομική οντότητα με στενούς δεσμούς με δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Allwyn, τον Pavel Saroch, μη εκτελεστικό μέλος, και τον Paul Schmid, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ειδικότερα, οι συναλλαγές που ανακοινώθηκαν αφορούν τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις του χρηματιστηρίου:

  • Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026: Το VALEA FOUNDATION απέκτησε 67.342 κοινές μετοχές της Allwyn, με κωδικό ISIN GRS419003009. Η μέση τιμή αγοράς διαμορφώθηκε στα 11,56 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 778.485,17 ευρώ.
  • Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026: Ακολούθησε σημαντικά μεγαλύτερη τοποθέτηση, με την αγορά 637.509 κοινών μετοχών. Η μέση τιμή ανά μετοχή έφτασε τα 11,58 ευρώ και το συνολικό τίμημα διαμορφώθηκε σε 7.385.006,74 ευρώ.
  • Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026: Το ίδρυμα προχώρησε σε νέα αγορά 290.301 κοινών μετοχών, με μέση τιμή 11,80 ευρώ ανά μετοχή. Η αξία της συγκεκριμένης συναλλαγής ανήλθε σε 3.424.822,77 ευρώ.

Οι διαδοχικές τοποθετήσεις του VALEA FOUNDATION καταδεικνύουν την ενίσχυση της συμμετοχής του στην Allwyn, με το συνολικό ποσό που διατέθηκε για τις αγορές της τριήμερης περιόδου να προσεγγίζει τα 11,6 εκατ. ευρώ.

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