Allwyn: Νέες αγορές μετοχών αξίας άνω των €10 εκατ. από το Valea Foundation

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Το Valea Foundation προχώρησε σε νέες αγορές 822.300 μετοχών της Allwyn, συνολικής αξίας περίπου 10,05 εκατ. ευρώ, στις 9 και 12 Οκτωβρίου 2026.

Πιο αναλυτικά, η Allwyn AG («η Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ότι στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2026 έλαβε δύο ανακοινώσεις από το VALEA FOUNDATION, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της:

Pavel Saroch, μη εκτελεστικό μέλος

Paul Schmid, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Οι ανακοινώσεις αφορούν τις ακόλουθες συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας:

Στις 9 Οκτωβρίου 2026, το VALEA FOUNDATION αγόρασε 382.300 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), σε μέση τιμή 12,06 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό τίμημα 4.609.770,47 ευρώ.

Στις 12 Οκτωβρίου 2026, το VALEA FOUNDATION αγόρασε 440.000 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), σε μέση τιμή 12,36 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό τίμημα 5.438.462,16 ευρώ.

Οι συναλλαγές στις κοινές μετοχές πραγματοποιήθηκαν στο χρηματιστήριο της Euronext Athens.

Το VALEA FOUNDATION είναι έμμεσος μέτοχος σε ποσοστό 100% της KKCG Entertainment International AG, η οποία αποτελεί τον ελέγχοντα μέτοχο της Allwyn AG.