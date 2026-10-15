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Allwyn Forward: Ο John Josephakis έφερε την εμπειρία της NVIDIA και της Silicon Valley στους επιχειρηματίες του προγράμματος
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:12 - 15 Οκτ 2026

Allwyn Forward: Ο John Josephakis έφερε την εμπειρία της NVIDIA και της Silicon Valley στους επιχειρηματίες του προγράμματος

Reporter.gr Newsroom

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Ο John Josephakis δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη της NVIDIA διεθνώς, διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο των τεχνολογιών αιχμής και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόσφατα, μάλιστα, υποδέχθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της NVIDIA στη Silicon Valley, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα βρέθηκε στην Ελλάδα, ως προσκεκλημένος της Allwyn Hellas και της Endeavor Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρηματικότητας Allwyn Forward.

Αποτελώντας τον κεντρικό ομιλητή στην εκδήλωση για τα Forward Awards, ο κύριος Josephakis αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και στο πώς μπορεί να βοηθήσει την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρηματίες του προγράμματος Allwyn Forward είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, αλλά και τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με ένα από τα ηγετικά στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής.

Με αφετηρία τη δική του διαδρομή, από την Ελλάδα μέχρι τα κορυφαία κέντρα τεχνολογικής ανάπτυξης του κόσμου, ο John Josephakis μίλησε για τη σημασία της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, της τόλμης στις επιχειρηματικές αποφάσεις και της ανάγκης οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κινηθούν γρήγορα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς.

«Υιοθετήστε την τεχνητή νοημοσύνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμά του προς τους επιχειρηματίες, σε μια ομιλία που στόχο είχε να εμπνεύσει, να προβληματίσει και να αναδείξει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για όσους τολμούν να καινοτομούν και να κινούνται μπροστά από τις εξελίξεις.

Δείτε το βίντεο:

{https://youtu.be/QL6IpWm2S0E}

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John Josephakis

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